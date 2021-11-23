خصومات لأصحاب المعاشات على الأدوية وتخفيض في العناية المركزة

تعاقد الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة عبدالله أبوالفتوح، على توفير خدمات طبية جديدة في كافة التخصصات لأصحاب المعاشات، في عدد من المحافظات، التي بدأتها بالمحلة الكبرى في الغربية؛ بهدف منح خدمات جديدة لأصحاب المعاشات بداية من كشف الطوارئ والجراحات العامة وخصومات على الأدوية.

خدمات جديدة لأصحاب المعاشات

وذكر اتحاد أصحاب المعاشات، في بيان له، أن الخدمات الطبية سيتم منحها من خلال مستشفى حباظة التخصصي في المحلة الكبرى، التي جرى التعاقد معها منذ أيام، على النحو التالي:

- تخفيضات في عيادات الطوارئ، بحيث يكون الكشف 30 جنيها فقط.

- كشف للأطباء الاستشاريين لجميع التخصصات بمبلغ 50 جنيها فقط.

قائمة الخصومات في التعاقد الجديد

- خصم 20% من أجر الطبيب الجراح وطبيب التخدير للجراحات العامة.

- خصم 15% على الأدوية المحلية.

- خصم 5% على الأدوية المستوردة.

- خصم 30% على قائمة أسعار التحاليل طبقا للكشف المرفق.

- خصم 20% على الإقامة وفتح عمليات وأجر طبيب وجرح أثناء العمليات.

- خصم 25% من المستلزمات الطبية للعمليات.

- خصم 25% لغرفة العناية المركزة.

خصومات الأشعة لأصحاب المعاشات

وشمل التعاقد أيضًا الذي أبرمه اتحاد أصحاب المعاشات، خصم على جميع أنواع الأشعة، وتكون قيمة الخصم موضحة أمام كل نوع أشعة مدرجة في الكشوفات الخاصة بأصحاب المعاشات، ويتم تدوين بها السعر بعد التخفيض.

ويسعى الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، لإبرام مزيد من التعاقدات خلال الفترة المقبلة في المحافظات المختلفة؛ من أجل توفير الخدمات الطبية والعلاجية في مختلف التخصصات لأعضاء الاتحاد العام للمعاشات.