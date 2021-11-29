الصحة: تسجيل 911 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و65 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 730 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 296897 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى تسجيل 911 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة، التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 65 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار «عبد الغفار»، إلى أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 357629 من ضمنهم 296897 حالة جرى شفاؤها، و20412 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت الوزارة، عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف، ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويد‏https://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفون‏https://apple.co/3gURgYJ