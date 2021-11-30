«التموين»: نضع الاحتمالات الأسوأ بشأن كورونا.. ولدينا مخزون من الأدوية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بداية من أول ديسمبر لن يتم السماح لأي مواطن بدخول المصالح والهيئات الحكومية، إلا لو حصل على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، كما أن الدولة تضع في اعتبارها الاحتمالات الأسوأ بالنسبة للظروف العالمية المرتبطة بجائحة كورونا، مؤكدًا أن مصر لديها مخزون وكميات متميزة من كل أنواع الأدوية واللقاحات.

مصر لديها احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية

وأضاف «المصيلحي»، خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية، وأن الدولة وضعت محددا منضبطا لزيادة الإنتاجية من كافة السلع، موضحًا أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة الأزمات وبها كميات متميزة من كافة السلع والأدوية، مؤكدًا أنه إذا لم يحصل الشخص على لقاح كورونا، ويريد الحصول على خدمة عامة من هيئة حكومية بعد 1 ديسمبر، فعليه تقديم تحليل «بي سي آر» لم يمر عليه 48 ساعة.

مصر نجحت في إحداث التوازن خلال جائحة كورونا بين استمرار العمل والإنتاج

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية الحصول على لقاح كورونا: «حتى لو أصيب الشخص بكورونا بعد تلقي اللقاح فإن الأعراض تكون أقل، واحتمالات الشفاء عالية، واحتمالات الذهاب للمستشفى تنخفض بصورة كبيرة، مؤكدًا أن مصر نجحت في إحداث التوازن خلال جائحة كورونا، بين استمرار العمل والإنتاج، وحين أغلقت أوروبا بسبب زيادة الإصابات، زادت الصادرات المصرية إلى هناك، إذ إن الوزارة تعاملت مع ملف السلع الاستهلاكية كمحور أول.