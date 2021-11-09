وزير التموين يتلقى تقريرا بأسعار الخضر والفاكهة واللحوم في الأسواق

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرا من الإدارة المختصة بمراقبة الأسواق بقطاع التخطيط بالوزارة، عن أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الجملة والتجزئة.

وأفاد التقرير بأن سعر الطماطم بسوق الجملة يتراوح من 1.4 إلى 3 جنيهات، لتباع ‏بأسواق التجزئة من 3.5 إلى 5 جنيهات، وسعر البطاطس بسوق ‏الجملة من 3.75 إلى 5.75 جنيه، وتباع من 7 إلى 8 جنيهات بسوق ‏التجزئة، والفلفل الرومي بسوق الجملة، من 3 إلى 5.5 جنيه، لتباع ‏بسوق التجزئة من 6 إلى 8 جنيهات بسوق التجزئة، والبصل من 2 إلى ‏‏3.5 جنيه بسوق الجملة، ويباع بسوق التجزئة من 5 إلى 6.5 جنيه ‏بسوق التجزئة، والخيار بسوق الجملة من 2.5 إلى 4.5 جنيه، ويباع ‏من 5 إلى 7 جنيه بسوق التجزئة.‏

أسعار الفاكهة

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة، فأفاد التقرير، بأن سعر البرتقال البلدي ‏بسوق الجملة من 2 إلى 3.5 جنيه، ويباع من 5 إلى 7 جنيهات بسوق ‏التجزئة، وسعر البرتقال بسرة من 4 إلى 7 جنيهات بسوق الجملة، ويباع ‏من 7 إلى 8 جنيهات بسوق التجزئة، والرمان بسوق الجملة من 4 إلى 7 ‏جنيهات، ويباع من 5 إلى 8 جنيهات بسوق التجزئة، والعنب بسوق الجملة ‏من 6 إلى 25 جنيها، ويباع من 8 إلى 25 جنيها بسوق التجزئة، ‏والجوافة بسوق الجملة من 4 إلى 7 جنيهات، وتباع من 7 إلى 10 جنيهات بسوق ‏التجزئة.‏

أسعار اللحوم

وعن أسعار الدواجن واللحوم أوضح التقرير الوارد إلى وزير التموين و التجارة الداخلية، أن سعر الفراخ ‏البيضاء في سوق التجزئة من 28 إلى 31 جنيها، واللحوم الطازجة ‏بالمجمعات الاستهلاكية بسوق التجزئة بـ95 جنيها، واللحوم البلدي ‏الطازجة بسوق التجزئة من 140 إلى 160 جنيها، أما السمك البلطي ‏بسوق الجملة من 19 إلى 27 جنيها، ومن 25 إلى 33 جنيها بسوق ‏التجزئة.‏