وزير التموين يتلقى تقريرا بأسعار الخضر والفاكهة واللحوم في الأسواق
كتب:
الوطن
08:13 م | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
وزارة التموين والتجارة الداخلية
تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الإدارة المختصة بمراقبة الأسواق بقطاع التخطيط بالوزارة، عن أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الجملة والتجزئة.
وأفاد التقرير بأن سعر الطماطم بسوق الجملة يتراوح من 1.4 إلى 3 جنيهات، لتباع بأسواق التجزئة من 3.5 إلى 5 جنيهات، وسعر البطاطس بسوق الجملة من 3.75 إلى 5.75 جنيه، وتباع من 7 إلى 8 جنيهات بسوق التجزئة، والفلفل الرومي بسوق الجملة، من 3 إلى 5.5 جنيه، لتباع بسوق التجزئة من 6 إلى 8 جنيهات بسوق التجزئة، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه بسوق الجملة، ويباع بسوق التجزئة من 5 إلى 6.5 جنيه بسوق التجزئة، والخيار بسوق الجملة من 2.5 إلى 4.5 جنيه، ويباع من 5 إلى 7 جنيه بسوق التجزئة.
أسعار الفاكهة
أما بالنسبة لأسعار الفاكهة، فأفاد التقرير، بأن سعر البرتقال البلدي بسوق الجملة من 2 إلى 3.5 جنيه، ويباع من 5 إلى 7 جنيهات بسوق التجزئة، وسعر البرتقال بسرة من 4 إلى 7 جنيهات بسوق الجملة، ويباع من 7 إلى 8 جنيهات بسوق التجزئة، والرمان بسوق الجملة من 4 إلى 7 جنيهات، ويباع من 5 إلى 8 جنيهات بسوق التجزئة، والعنب بسوق الجملة من 6 إلى 25 جنيها، ويباع من 8 إلى 25 جنيها بسوق التجزئة، والجوافة بسوق الجملة من 4 إلى 7 جنيهات، وتباع من 7 إلى 10 جنيهات بسوق التجزئة.
أسعار اللحوم
وعن أسعار الدواجن واللحوم أوضح التقرير الوارد إلى وزير التموين و التجارة الداخلية، أن سعر الفراخ البيضاء في سوق التجزئة من 28 إلى 31 جنيها، واللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بسوق التجزئة بـ95 جنيها، واللحوم البلدي الطازجة بسوق التجزئة من 140 إلى 160 جنيها، أما السمك البلطي بسوق الجملة من 19 إلى 27 جنيها، ومن 25 إلى 33 جنيها بسوق التجزئة.