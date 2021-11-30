خدمة المواطنين بالمحافظات.. صوتك مسموع وحقك محفوظ

تعد إدارات خدمة المواطنين بالمحافظات ملاذا لمعظم الأهالي الذين يبحثون عن حلول سريعة وناجزة وواقعية للمشكلات والأزمات والمعاناة التي قد تواجههم في حياتهم اليومية، لذا فإن الدولة اهتمت في الآونة الأخيرة بتطوير تلك الإدارات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التي تستقبل سيلا من الاستغاثات والشكاوى التي يتم فحصها دون إبطاء أو تمييز وتكون الأولوية للمطالب الخاصة بالصالح العام، حتى الطلبات الخاصة بحقوق الإنسان والحالات المرضية والاجتماعية تلقى آذانا صاغية من إدارات يباشرها عملها مجموعات تعمل كخلايا النحل، وجهاز تنفيذي يرد على الجميع في أسرع وقت.

«ساعة مع مسؤول» مبادرة للتواصل المباشر مع المواطنين

وحافظت إدارة خدمة المواطنين بالمنيا على تقدمها وتميزها في سرعة الاستجابة لشكاوى كثيرة في عدة قطاعات منها: مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والتعليم والصحة والتموين، وامتد الأمر لإطلاق مبادرات مختلفة تحقق التواصل المباشر بين المواطن والمسؤول ومنها «ساعة مع مسؤول»، التي يلتقي فيها محافظ الإقليم اللواء أسامة القاضي، مع المواطنين بين الحين والآخر للاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها، بل إن وحدة حقوق الإنسان التابعة لخدمة المواطنين تنفذ حملات توعية بالمدارس ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية هدفها نشر الوعي الثقافي والتعريف بالمشروعات القومية وأهمية الحفاظ عليها، حتى مطالب ذوي الإعاقة لاقت اهتماما غير مسبوق من إدارات خدمة المواطنين التي استجابت من خلال التواصل مع الجهات المعنية للعديد من الطلبات المتنوعة مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي.

أزمات انتهت بحلول سريعة من خلال منظومة الشكاوى

خلال العام الجاري، نجحت إدارة خدمة المواطنين بالمنيا في حل مشاكل متعددة أبرزها: إنهاء طفح خزانات الصرف بقرية شلقام ببني مزار، بعد تضرر الأهالي منها لفترة طويلة امتدت لشهر، ما أدى إلى إعاقة السير بالشوارع، وأيضا إجراء أعمال إصلاح لأجزاء من كوبري بني مزار أعلى ترعة الإبراهيمية، في استجابة سريعة لاستغاثة الأهالي، ومد فتح الكورنيش أمام المواطنين حتى الساعة 12 مساء، مع توفير خدمات أمنية بمنطقة شارع مصر، وذلك استجابة لمطالب عدد من مستأجري الوحدات بشارع مصر ومراعاة للظروف الاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا، وتشكيل لجنة لدراسة شكاوى عدد من المزارعين بقرية الأشمونين بمركز ملوي من ضعف المياه، وتدعيم شبكة المياه بقرية الشرفا بشرق النيل استجابة لمطالب الأهالي، وصرف إعانة شهرية لسيدة مسنة وتوفير سيارة إسعاف لنقلها للمستشفى لإجراء علاج طبيعي عقب إصابتها بشلل في ذراعها.

وفي إطار الاهتمام والرعاية بذوي الاحتياجات الخاصة، سلم محافظ المنيا كرسيا متحركا لشخص من ذوي الإعاقة، ووجَّه مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة شهرية له، وتخصيص شقة لمواطن من ذوي الاحتياجات يعول أسرة مكونة من ثمانية أفراد، ويعاني من صعوبة في الاتزان والحركة في الأطراف.

وأكد محافظ المنيا، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برصد ومتابعة شكاوى المواطنين، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة لتلقي الشكاوى والعمل على حلها بالشكل العاجل الفوري، وفقاً للضوابط الموضوعة، وإيجاد حلول جذرية، مؤكداً على ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي والفعال، بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، من خلال جميع قنوات الاتصال المتاحة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.