بعد تحديد جلسة استئناف.. تعرف على مراحل تقاضي خادمة نادية الجندي

كشف محمد جودة، محامي المتهمة بسرقة فيلا الفنانة نادية الجندي، عن مراحل تقاضي موكلته، بعدما قررت المحكمة أمس، تحديد جلسة 7 ديسمبر المقبل؛ للاستئناف على الحكم الصادر ضد المتهمة.

مراحل تقاضي خادمة نادية الجندي

وبحسب القانون فيما يتعلق بمراحل التقاضي أمام محاكم الجنح المستأنفة، فإن محكمة الجنح المستأنفة، قد تؤيد حبس المتهمة، أو تخففه، أو تلغي الحكم وتقضي بالبراءة.

وفي حال تأييد الحكم عليها، فيحق للمتهمة التقدم بطعن على حكم الإدانة أمام محكمة النقض وتحديدا أمام الدوائر المختصة بنظر أحكام الجنح.

وعقدت بمحكمة الجنح شمال الجيزة، أمس، جلسة محاكمة خادمة الفنانة نادية الجندي وزوجها، المتهمين بسرقة مصوغاتها الذهبية من فيلتها الكائنة على طريق المنصورية بالجيزة، وجرى الحكم على الخادمة بالحبس لمدة عامين، بينما حصل زوجها على البراءة.

الخادمة تركت العمل قبل بلاغ السرقة بـ 6 أشهر

وأضاف «جودة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه سيحاول جاهدًا الحصول على البراءة لموكلته في جلسة الاستئناف على الحكم الصادر ضدها، لافتًا إلى أنها بريئة من التهمة المنسوبة إليها لأنها تركت العمل قبل البلاغ المقدم ضدها بـ6 أشهر.

وتابع المحامي أنه عند إلقاء القبض على المتهمة لم تكن متلبسة أو بحوزتها أي من المقتنيات التي اتهمت بسرقتها، وغادرت الفيلا وعادت لمسقط رأسها: «والدتها ست مريضة وأبوها راجل كبير مصدوم من ساعة ما بنته اتمسكت».

وأشار إلى أن أسرة الفتاة المتهمة حاولت إقناع الفنانة نادية الجندي للتنازل عن القضية ضد ابنتهم، من خلال التوجه بالرجاء والتوسل لها، ولكنها رفضت وأصرت على اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمعاقبة الفتاة على جريمتها بحسب أقوالها في النيابة العامة.