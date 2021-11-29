مكتشفة متحور «أوميكرون» بجنوب أفريقيا: أغلب المصابين به تماثلوا للشفاء

قالت الدكتورة أنجليكا كوتزي، رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أول من تعرف على أعراض متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، إن عددا كبيرا من مصابي المتحور الجديد، تماثلوا للشفاء خلال الأيام الأخيرة، محذرة في الوقت نفسه من هذا المتحور، لأن معدل الإصابات به في جنوب أفريقيا، وصل إلى 10.7% من جملة الحالات المصابة بكورونا المسجلة حديثا، موضحة أن ذلك يعني أن هذا المتحور ينتشر بسرعة، لأن معدل الإصابة بالأمس كان 9.8%.

وأضافت «أنجليكا»، في حديث مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، ومن تقديم الإعلامية إنجي القاضي، أن بحلول الغد سيكون قد مر 13 يوما على اكتشاف هذا المتحور، ولهذا يعمل الكثيرون على الوصول إلى معلومات أكثر عن هذا المتحور.

حالات كثيرة من مصابي متحور أوميكرون تماثلت للشفاء

وأشارت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، إلى أن حالات كثيرة من المصابين بالمتحور الجديد تعافت بالفعل، كاشفة عن أنها لاحظت عددا ليس بالقليل من الشباب بين المصابين بهذا المتحور، إضافة إلى حالتين من الأطفال فقط من مصابي المتحور الجديد، كما أنه كان هناك حالات من كبار السن وحالتان من بينهما هما من وضعا بالعناية المركزة.

وأردفت أنه حتى الآن، أفضل وقاية من هذا المتحور، تتمثل في الحصول على اللقاحات المضادة لوباء كورونا، موضحة أنه حتى الآن لا يمكن الجزم بأن اللقاحات فعالة مع هذا المتحور أيضا، مثلما كانت مع المتحورات السابقة، فالوقت ما زال مبكرًا وما زلنا لا نعلم الكثير عن هذا المتحور، ورغم ذلك يجب الحرص على التطعيم.

مكتشفة «أوميكرون» تنصح بالالتزام بالكمامات

ونصحت أيضا بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، إضافة إلى الحرص على غسل اليدين باستمرار.

ولفتت إلى أن جنوب إفريقيا لم تلجأ إلى اتخاذ أي إجراءات أو تدابير احترازية، بخلاف المتبعة قبل ظهور هذا المتحور.

وأردفت أنه من المبكر أن نعلم حقيقة الوضع بأكمله، مصرحة أنها كانت في غاية الشفافية، حينما أعلنت عن وجود متحور جديد، وهو مقلق نتيجة لعدد الإصابات به.