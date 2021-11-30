اليوم.. الصحة تفتح باب التسجيل لتطعيم الأطفال من عمر 12 عاما بلقاح «فايزر»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فتح باب التسجيل لتطعيم الأطفال من سن 12 عامًا، بلقاح كورونا، على موقع التسجيل التابع لوزارة الصحة والسكان، ودعت الوزارة المواطنين إلى حجز التطعيم للمساهمة فى الحد من انتشار الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وهى الخطة التى وضعتها الدولة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا وأى موجة مرتقبة أخرى.

تطعيم الأطفال بلقاح فايزر

وكشفت وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي لها، اليوم، أن اللقاح المستخدم لتطعيم الأطفال من سن 12 عامًا، هو لقاح فايزر، عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، مؤكدة أن فعالية اللقاح بعد الجرعة الثانية تصل إلى 95%، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن اللقاح مشيرة إلى أنه آمن وفعّال ولا داعى للخوف أو التوتر وتمت الموافقة على منح اللقاح للأطفال من منظمة الصحة العالمية.

وتابعت الوزارة فى بيانها: «قبل منح الأطفال اللقاح لابد من موافقة ولي الأمر على شروط تلقي اللقاح والإطلاع على كافة المعلومات»، وناشدت أولياء الامور ضرورة حجز اللقاح ومساعدة الفرق الطبية في حملات التطعيم المقرر تدشينها على مستوى محافظات الجمهورية لتطعيم الأطفال بلقاح فايزر.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، بعد تسجيل الوزارة 730 متعافيًا من فيروس كورونا في المستشفيات، أمس، إثر تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 296897 حتى اليوم.

وأكدت الوزارة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.