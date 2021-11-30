تسليم المرحلة الأولى من حي الزهور بـ«الإسكان الاجتماعي» يناير المقبل

كشف المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن قرب الانتهاء من تدشين «حى الزهور»، بمشروع الإسكان الاجتماعي، تمهيداً لتسليم أول دفعة من حاجزي الوحدات السكنية في الإعلان العاشر خلال الربع الأول من 2022، مشيراً إلى وضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من تنسيق المواقع الداخلية للمربعات السكنية والخارجية للشوارع الرئيسية بالمرحلة الأولى للحي، حيث تم الانتهاء من تركيب شبكة الغاز، وتركيب البلدورات، وأعمال تسوية المسطحات الخضراء، وتصميم المربعات الداخلية على أحدث النظم، والانتهاء من جميع أعمال المشايات، وتركيب الإنترلوك، وإنارة جميع المربعات السكنية، وتركيب شبكة ري المسطحات الخضراء.

رئيس الجهاز: نسابق الزمن للانتهاء من تسليم الوحدات السكنية

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، خلال تصريحات صحفية، اليوم، على هامش الجولة التفقدية بالمدينة، أن معدل آداء الشركات بجميع مواقع المدينة غير مسبوق، حيث نسابق الزمن للانتهاء من تسليم جميع الوحدات السكنية بجهاز حدائق العاصمة للمواطنين، طبقاً للجداول الزمنية المتفق عليها بجميع المشروعات، وطبقا لخطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

قيادات الإسكان تتفقد مشروعات حدائق العاصمة

رافقه خلال الجولة، المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والتطوير، المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المهندس عادل عبدالعزيز رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ووفد كبير من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتفقد الوفد عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، حيث شملت الجولة تفقد الوحدات السكنية الخاصة بحاجزي مشروع الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، وعدد من الأحياء للوقوف على آخر المستجدات.

«عمارة» يشدد على الالتزام بالجدول الزمني

وكان المهندس عبد المطلب عمارة، شدد على مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من جميع المشروعات، والاهتمام بجودة التنفيذ.