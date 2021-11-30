«صحة بني سويف» تنعى أخصائي معامل توفي إثر إصابته بكورونا

توفي اليوم الثلاثاء، أخصائي مختبرات طبية «عامل»، بمستشفى إهناسيا المركزي التابع لمديرية الشؤون الصحية ببنى سويف، داخل مستشفى ناصر العام، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا «كوفيد 19»، عقب إصابته بالفيروس وحجزه للعلاج داخل المستشفى.

مديرية الصحة ببني سويف تنعي أخصائي مختبرات طبية توفي بكورونا

وحرصت مديرية الشؤون الصحية ببني سويف، برئاسة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، وجميع العاملين بالقطاع، على نعي الشاب «محمود بكر»، أخصائي مختبرات طبية بمستشفى إهناسيا المركزي، الذي وافته المنية داخل مستشفى ناصر العام، فقيد الكادر الطبي.

صفحات التواصل الاجتماعي تتحول لسرادق عزاء لنعي أخصائي مختبرات توفي متاثرا بكورونا في بني سويف

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بنطاق محافظة بني سويف، إلى سرادق عزاء لنعى أخصائي المعامل الراحل، وقام أصدقاؤه وأهل بلدته «قلها» بمركز إهناسيا، بنشر صورته بعبارات الرثاء حزنا عليه، وأكدوا أن الراحل يتمتع بحسن السيرة والخلق، وكان دائما خدوما للجميع، ولم يتأخر يوما عن مساعدة أحد في مجال عمله بمديرية الصحة.

وفي سياق أخر استأنفت مديرية الشئون الصحية ببني سويف بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة، حملة الكشف عن تشوهات العمود الفقري، والتى تنفذها إدارة العلاج الطبيعي تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور عمر شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمدرسة النور للمكفوفين بشرق النيل، لتقديم التوعية الصحية لهم.