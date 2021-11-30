الثقافة تعلن جدول فعاليات مراكز الإبداع الفني من 1 إلى 10 ديسمبر 2021
كتب:
إلهام زيدان
12:59 م | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
تقدم وزارة الثقافة في الأسبوع الأول من ديسمبر 2021 مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والفنية بمراكز الإبداع الفني بقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك في الفترة من 1 ديسمبر إلى 10 ديسمبر 2021 كالتالي:
الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع
الأربعاء 1 ديسمبر
- قبة الغوري: عروض فرقة التنورة التراثية، 7 مساء.
- مركز إبداع الحرية: مبادرة الإسكندرية لتنمية الكتابة الإبداعية ACWA من الورش التطبيقية 6.30 مساء.
- مركز إبداع الحرية: لقاء مشروع فتوغرافية «كارت بوستال» بالتعاون مع مؤسسة عدسة للتصوير الفوتوغرافى 5 مساء.
- مركز طلعت حرب الثقافي: لقاء في إطار الصحة النفسية للدكتور عبدالله غازي، الخبير الدولي في التدريب وبناء الشخصية الإيجابية 3 مساء.
الخميس 2 ديسمبر
- مركز طلعت حرب الثقافي :مهرجان «معاً نستطيع» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة «يوم الإعاقة العالمي» 2 عصراً.
- مركز إبداع الحرية: احتفالية بعنوان «أحمد مبارك في عيون الوطن» يتخللها إعلان نتائج مسابقة النقد الأدبي عن أعمال الشاعر الراحل أحمد مبارك و موجز للدراسات الفائزة و كلمات عن ذكرى ووفاء وإلقاء شعر من شعراء مختارين متحققين وتكريم شخصيات ساهمت في دعم و نجاح المسابقة 6 مساء.
الجمعة 3 ديسمبر
- مركز طلعت حرب الثقافي: لقاء في إطار الصحة النفسية الدكتور عبدالله غازي، الخبير الدولي في التدريب وبناء الشخصية الإيجابية 4 مساء.
- مركز طلعت حرب الثقافي: حفل لذوى الهمم من «جمعية مشوار التحدى» بمناسبة اليوم العالمي للمعاق، ومجموعة من الفقرات الغنائية والشعرية وعزف وإنشاد وتكريم لنماذج متميزة من ذوى الهمم، 7مساء.
- قبة الغوري: احتفالية «حوار الفنون» بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب لفرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية 8 مساء.
- بيت السحيمي: عرض للأراجوز وخيال الظل 7 مساء.
السبت 4 ديسمبر
- قبة الغوري: عروض فرقة التنورة التراثية 7 مساء.
- قصر الأمير طاز: ورشة مدرسة الإنشاد الديني والابتهال للمنشد محمود التهامي 1ظهرا.
- بيت المعمار المصري: جولة وورشة عمل عن إحياء وإعادة تأهيل التراث المعماري حمدي السطوحي 12ظهرا.
- بيت المعمار المصري: ندوة نحو مدخل تصميمي إنساني في السياق العمراني التاريخي المعماري عصام العربي 6 مساء.
- مركز طلعت حرب الثقافي: ورشة تعبير فنى حر إشراف أ.سيلفيا جوزيف 1ظهرا.
الأحد 5 ديسمبر
- مركز إبداع الحرية: ندوة بعنوان «المرأة واستراتيجية 2030» المتحدثتان الدكتور ماجدة الشاذلي والدكتورة إيمان خطاب تقديم الكاتبة الصحفية هدي الساعاتي 6.30 مساء.
- مركز إبداع الحرية: حفل هيئة تنشيط السياحة لتكريم الفائزين بمسابقة التصويرالفوتوغرافي «إسكندرية في عيوننا» 7 م.
- بيت العيني مركز إبداع الطفل: احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، 11ظهرا.
الاثنين 6 ديسمبر
- مركز طلعت حرب الثقافي: ورشة تشكيل يدوي بإشراف داليا الشربيني، 10 صباحا.
الثلاثاء 7 ديسمبر
- بيت السيحمي: حفل فرقة قصر الغوري للموسيقى العربية 7 مساء.
- مركز إبداع الحرية: ندوة بعنوان "فنان الشعب الخالد سيد درويش إحياء للتراث السكندري" ضيف اللقاء الدكتور حسن البحر سيد درويش 6 مساء.
الأربعاء 8 ديسمبر
- مركز إبداع الحرية: منتدي الإبداع العلمي والتكنولوجي ندوة بعنوان "الطاقة الشمسية .. والتنمية المستدامة" المتحدث الرئيسي: الدكتور معتز سليمان، تقديم: الدكتور حسـن لطفى 6.30 مساء
- قبة الغوري: عروض فرقة التنورة التراثية، 7 مساء.
- مركز إبداع الحرية: عروض أفلام بالتعاون مع السفارة البولندية 12 ظهرا.
الخميس 9 ديسمبر
- قاعة سينما الهناجر : نادى السينما الهندية 7 مساء.
- قبة الغوري: عرض لفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراض 7 مساء.
الجمعة 10 ديسمبر
- بيت السحيمي: عرض للأراجوز وخيال الظل 7 مساء.
- مركز طلعت حرب الثقافي: ورشة عمل الحرف التراثية للفنانة الصماء حنان النحراوى «مؤسسة المصرية لحقوق الصم»، لذوى الهمم من الصم والعاديين1ظهرا.