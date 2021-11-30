الثقافة تعلن جدول فعاليات مراكز الإبداع الفني من 1 إلى 10 ديسمبر 2021

تقدم وزارة الثقافة في الأسبوع الأول من ديسمبر 2021 مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والفنية بمراكز الإبداع الفني بقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك في الفترة من 1 ديسمبر إلى 10 ديسمبر 2021 كالتالي:

الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع

الأربعاء 1 ديسمبر

- قبة الغوري: عروض فرقة التنورة التراثية، 7 مساء.

- مركز إبداع الحرية: مبادرة الإسكندرية لتنمية الكتابة الإبداعية ACWA من الورش التطبيقية 6.30 مساء.

- مركز إبداع الحرية: لقاء مشروع فتوغرافية «كارت بوستال» بالتعاون مع مؤسسة عدسة للتصوير الفوتوغرافى 5 مساء.

- مركز طلعت حرب الثقافي: لقاء في إطار الصحة النفسية للدكتور عبدالله غازي، الخبير الدولي في التدريب وبناء الشخصية الإيجابية 3 مساء.

الخميس 2 ديسمبر

- مركز طلعت حرب الثقافي :مهرجان «معاً نستطيع» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة «يوم الإعاقة العالمي» 2 عصراً.

- مركز إبداع الحرية: احتفالية بعنوان «أحمد مبارك في عيون الوطن» يتخللها إعلان نتائج مسابقة النقد الأدبي عن أعمال الشاعر الراحل أحمد مبارك و موجز للدراسات الفائزة و كلمات عن ذكرى ووفاء وإلقاء شعر من شعراء مختارين متحققين وتكريم شخصيات ساهمت في دعم و نجاح المسابقة 6 مساء.

الجمعة 3 ديسمبر

- مركز طلعت حرب الثقافي: لقاء في إطار الصحة النفسية الدكتور عبدالله غازي، الخبير الدولي في التدريب وبناء الشخصية الإيجابية 4 مساء.

- مركز طلعت حرب الثقافي: حفل لذوى الهمم من «جمعية مشوار التحدى» بمناسبة اليوم العالمي للمعاق، ومجموعة من الفقرات الغنائية والشعرية وعزف وإنشاد وتكريم لنماذج متميزة من ذوى الهمم، 7مساء.

- قبة الغوري: احتفالية «حوار الفنون» بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب لفرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية 8 مساء.

- بيت السحيمي: عرض للأراجوز وخيال الظل 7 مساء.

السبت 4 ديسمبر

- قبة الغوري: عروض فرقة التنورة التراثية 7 مساء.

- قصر الأمير طاز: ورشة مدرسة الإنشاد الديني والابتهال للمنشد محمود التهامي 1ظهرا.

- بيت المعمار المصري: جولة وورشة عمل عن إحياء وإعادة تأهيل التراث المعماري حمدي السطوحي 12ظهرا.

- بيت المعمار المصري: ندوة نحو مدخل تصميمي إنساني في السياق العمراني التاريخي المعماري عصام العربي 6 مساء.

- مركز طلعت حرب الثقافي: ورشة تعبير فنى حر إشراف أ.سيلفيا جوزيف 1ظهرا.

الأحد 5 ديسمبر

- مركز إبداع الحرية: ندوة بعنوان «المرأة واستراتيجية 2030» المتحدثتان الدكتور ماجدة الشاذلي والدكتورة إيمان خطاب تقديم الكاتبة الصحفية هدي الساعاتي 6.30 مساء.

- مركز إبداع الحرية: حفل هيئة تنشيط السياحة لتكريم الفائزين بمسابقة التصويرالفوتوغرافي «إسكندرية في عيوننا» 7 م.

- بيت العيني مركز إبداع الطفل: احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، 11ظهرا.

الاثنين 6 ديسمبر

- مركز طلعت حرب الثقافي: ورشة تشكيل يدوي بإشراف داليا الشربيني، 10 صباحا.

الثلاثاء 7 ديسمبر

- بيت السيحمي: حفل فرقة قصر الغوري للموسيقى العربية 7 مساء.

- مركز إبداع الحرية: ندوة بعنوان "فنان الشعب الخالد سيد درويش إحياء للتراث السكندري" ضيف اللقاء الدكتور حسن البحر سيد درويش 6 مساء.

الأربعاء 8 ديسمبر

- مركز إبداع الحرية: منتدي الإبداع العلمي والتكنولوجي ندوة بعنوان "الطاقة الشمسية .. والتنمية المستدامة" المتحدث الرئيسي: الدكتور معتز سليمان، تقديم: الدكتور حسـن لطفى 6.30 مساء

- قبة الغوري: عروض فرقة التنورة التراثية، 7 مساء.

- مركز إبداع الحرية: عروض أفلام بالتعاون مع السفارة البولندية 12 ظهرا.

الخميس 9 ديسمبر

- قاعة سينما الهناجر : نادى السينما الهندية 7 مساء.

- قبة الغوري: عرض لفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراض 7 مساء.

الجمعة 10 ديسمبر

- بيت السحيمي: عرض للأراجوز وخيال الظل 7 مساء.

- مركز طلعت حرب الثقافي: ورشة عمل الحرف التراثية للفنانة الصماء حنان النحراوى «مؤسسة المصرية لحقوق الصم»، لذوى الهمم من الصم والعاديين1ظهرا.