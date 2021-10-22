تعرف على جدول فعاليات وحفلات مراكز الإبداع الفني

أعلن صندوق التنمية الثقافية، التابع لوزارة الثفاقة، جدول فعاليات وحفلات مراكز الإبداع الفني، والذي يبدأ اعتباراً من يوم 23 حتى 29 أكتوبر 2021.

وترصد «الوطن» في السطور التالية جدول فعاليات وحفلات مراكز الإبداع الفني..

السبت 23 أكتوبر:

-مركز طلعت حرب الثقافي: الصالون الثقافي - ذاكرة الوطن (انتصارات أكتوبر المجيدة)، يدير الصالون محمد الشافعي في تمام الساعة السادسة مساءً.

- قصر الأمير طاز: يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع: يتم تنظيم ورشة مدرسة الإنشاد الديني والابتهال للمنشد محمود التهامي في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

- سينما الهناجر للفنون: نادي سينما الطفل الكارتون المصري في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

- بيت العيني «مركز إبداع الطفل»: يوم السبت من كل أسبوع: يتم تنظيم ورشة لكورال أطفال بيت العينى إشراف إيمان سليمان في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

- بيت الهراوي «بيت العود العربي»: حفل رباعي عود في تمام الساعة الثامنة مساءً.

جدول فعاليات وحفلات مراكز الإبداع الفني يوم الأحد 24 أكتوبر

- مركز إبداع الحرية بالإسكندرية: ندوة بعنوان مناقشة المجموعة القصصية «جبال الكحل» للكاتبة الدكتورة كاميليا عبد الفتاح في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

- قصر الأمير طاز: يومي الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع: ورشة إعداد الممثل والحكى وفنون المسرح تدريب المخرج أحمد زكريا في تمام الساعة الثالثة عصراً.

- بيت الشعر العربي: ورشة شعراء جامعات مصر الساعة الخامسة مساءً.

- مركز الحرف التقليدية بالفسطاط: مبادرة صنايعية مصر لتدريب الشباب على الحرف التراثية.

- بيت العيني «مركز إبداع الطفل»: دورة في فن إدارة وتنظيم الوقت وإرادة وعزيمة المصريين.

- مركز إبداع الحرية «بالإسكندرية» أسبوع الأفلام الإيبروأمريكية بالتعاون مع السفارة الإسبانية الساعة الخامسة مساءً.

جدول فعاليات وحفلات مراكز الإبداع الفني يوم الاثنين 25 أكتوبر:

- قاعة سينما الهناجر: نادي سينما دول البحر المتوسط في تمام الساعة السابعة مساءً.

الثلاثاء 26 أكتوبر:

- بيت العيني «مركز إبداع الطفل»: ورشة حكي بعنوان (يوم الكرامة).

جدول فعاليات وحفلات مراكز الإبداع الفني الأربعاء 27 أكتوبر:

- قبة الغوري : عروض فرقة التنورة التراثية.

- بيت العيني : ورش الفنون التشكيلية بعنوان (مصريتنا) احتفالاً بانتصارات أكتوبر المجيدة.

- مركز إبداع الحرية بالإسكندرية: ندوة مناقشة رواية «ميدافللو» للكاتبة / أمينة الزغبي.

جدول فعاليات وحفلات مراكز الإبداع الفني يوم الخميس 28 أكتوبر:

- بيت الغناء العربي «قصر الأمير بشتاك»: حفل شباب الغناء العربي (وطنيات- انتصارات أكتوبر).

- قبة الغوري : فرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراض.

- بيت العيني: ورشة لتعليم مبادئ التصوير الفوتوغرافي.

- مركز الحرية للإبداع: ندوة بعنوان مناقشة ديوان «باي بولار».

- بيت السحيمي: حفل غنائي فرقة الفنانة آسيا مدني.

جدول فعاليات وحفلات مراكز الإبداع الفني يوم الجمعة 29 أكتوبر

- قصر المانسترلي: حفل ريستال فلوت وهارب.

- مركز طلعت حرب الثقافي: كتاب وورشة (على الناصية) لأهالى حى زينهم والمناطق المجاورة.