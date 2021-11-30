بنك مصر: السماح للعملاء بدخول الفروع دون شهادات تطعيم كورونا

وجه بنك مصر رسالة إلى عملائه، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه مسموح بدخول كافة فروع بنك مصر بدون تقديم شهادة تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، بشرط ارتداء الكمامة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

يأتي ذلك ردًا على ما يتعلق بموقف البنوك من تطبيق قرار مجلس الوزراء، بمنع دخول العاملين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا، إلى مقرات العمل بالمصارف المحلية، بداية من منتصف نوفمبر الجاري، وكذلك منع دخول المتعاملين غير الملقحين بداية من أول ديسمبر المقبل.

تفاصيل قرار مجلس الوزراء

وفي منتصف أكتوبر الماضي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، في حضور الوزراء والمسؤولين، ليعلن عدم السماح للموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بدخول المنشآت الحكومية، اعتبارًا من منتصف نوفمبر 2021، على أن يسري القرار على المواطنين بدءًا من ديسمبر 2021، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء، وتقليل المخاطر المحتملة من الإصابة بكوفيد-19.

موقف البنوك من قرار مجلس الوزراء

وكان عدد من القيادات المصرفية، أكدت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الأحد الماضي، استمرار السماح للعملاء بدخول المقرات حتى الآن، دون الحاجة لتقديم شهادات تثبت تلقيهم التطعيم، إذ صرَّح طارق الخولي، رئيس بنك سايب، بحصول أكثر من 90% من العاملين بمصرفه على اللقاح.

فيما أقرت ميرفت سلطان، رئيس بنك التنمية الصناعية، بعدم تطبيق القرار بكامل فروع مصرفها بعد، وجار استكمال تلقي العاملين للقاح.

وفي المقابل، يرى وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري العربي المصري، صعوبة قانونية تطبيق القرار على العملاء، لافتًا إلى عدم تطبيقه على كافة العاملين بمصرفه بعد.

ونصح دكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي، أنَّه على العاملين وكذلك العملاء الالتزام بالقواعد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، خاصةً في ظل ظهور فيروس جديد.