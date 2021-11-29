«مديريات التعليم» تكشف خطة تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعداداتها لتطعيم طلاب التعليم قبل الجامعي من سن 15 حتى 18 عاما، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والصحة لتنفيذ كافة التعليمات الواردة بشأن أعمال التطعيم، وتشكيل قادة بيانات أساسية تشمل أسماء جميع الطلاب المستهدفين من التطعيم.

توفير وحدات متنقلة لتطعيم الطلاب

وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن الإدارات الصحية تعمل على توفير وحدات متنقلة في «أتوبيسات» لتطعيم الطلاب في المدارس، موضحاً أنه في حالة وجود عدد من المدارس تشمل أعداد قليلة من الطلاب يتم عمل مجمع صغير وتطعيم جميع طلاب هذه المدارس.

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض المدارس التي تشمل عددا كبيرا من الطلاب يتم تطعيمهم داخل مجمع مدارس آخر، وإرسال الوحدة المتنقلة إليها، مؤكداً أنه يتم تطعيم ما يقرب من 370 ألف طالب في المرحلة الثانوية.

وتابع أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية، بضرورة حصر جميع الطلاب المستهدفين من التطعيم في كشوف والتنسيق مع الإدارات الصحية، لافتاً إلى أن هناك إجراءات وقائية مشددة في جميع المدارس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة، ومنع أي معلم من دخول المدرسة دون حصوله على لقاح كورونا.

منسق صحي بكل مدرسة

ومن جانبه، أكد محمد عبد التواب، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم توفير منسق صحي في كل إدارة تعليمية، وكل مدرسة للتأكد من موافقة ولي الأمر على تطعيم الطالب وتجميع الكشوف الخاصة بأسماء الطلاب المستهدفين من التطعيم بالتعاون بين الإدارة التعليمية والإدارة الصحية.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم توفير زائر صحي في كل مدرسة وحجرة له، فضلا عن وجود مدخل لبيانات الطلاب على أجهزة الكمبيوتر، موضحاً أن المصل يتم توفيره من قبل الإدارة الصحية.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر في المديريات التعليمية، أنه تم التنسيق مع الإدارات التعليمية، وإعداد قاعدة بيانات بأسماء جميع الطلاب المستهدفين من التطعيم، موضحة في تصريحات لـ«الوطن»، أن التطعيم يكون داخل المدارس.