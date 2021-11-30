وكيل تعليم القليوبية: ننفذ الإجراءات الاحترازية في المدارس بكل حسم

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وخاصة في ظل مخاطر ظهور متحور «أميكرون» الجديد والموجة الرابعة للفيروس، موجها مديري المدارس والإدارات التعليمية بضرورة تواجد الماسح الحراري مع مسئول الأمن على أبواب المدارس، وتفعيل الإشراف اليومي للمعلمين والمشرفين بالمدرسة من أجل تحقيق النظام داخل المدرسة أثناء دخول وخروج الطلاب وبين الحصص خلال اليوم الدراسي.

جاء ذلك خلال جولة وكيل وزارة التعليم بالقليوبية بمدرسة الشهيد محمد ياسر حسنى الصناعية بنات بإدارة قليوب التعليمية، رفقة المهندس الصادق السيد محمد، المدير العام للتعليم الفني، والمهندس علي جلال، مدير إدارة التعليم الصناعي، ويحيى العمراوي مدير إدارة قليوب التعليمية.

التشديد على التباعد الاجتماعي

وشدد وكيل الوزارة، خلال الجولة، على ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد وفق تعليمات وزارة الصحة، وارتداء الكمامات ومنع التزاحم ومراعاة مسافات التباعد بين الطلاب لمواجهة فيروس كورونا، مع ضرورة إجراء المسح الحرارى لكل طالب قبل الدخول للمدرسة، بالإضافة إلى التأكيد على تخصيص غرف العزل وتشكيل اللجان الصحية.

التعليم الفني يركز على إعداد طالب ماهر

وشَهِدَ وكيل الوزارة طابور الصباح وبرنامج الإذاعة المدرسية وأشاد بالمستوى المتميز من الانضباط والالتزام وقدّم التحية للمعلمين والطلاب وإدارة المدرسة وطاقم العمل من القيادات التعليمية، حيث أكد على أن التعليم الفني يركز على إعداد طالب فني ماهر وفق احتياجات سوق العمل، ويتمتع بالانضباط والولاء والانتماء لوطنه.

وتابع وكيل وزارة التعليم، انتظام سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، وانتظام حضور الطلاب يوميا، كما تفقد الورش والمعامل، وأكد على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وعوامل الأمن والسلامة داخل الورش من توفير طفايات الحريق وجرادل الرمال.