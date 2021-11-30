التعليم تكشف لـ«الوطن» طريقة تحديد الطلاب غير القادرين لإعفائهم من المصروفات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً عاجلاً للمديريات التعليمية والإدارات، بموافاتها بأعداد الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، لجميع المراحل التعليمية في موعد أقصاه 48 ساعة، مشددة على ضرورة تنفيذ هذه التعليمات بدقة شديد.

حصر أعداد غير القادرين على سداد المصروفات خلال 48 ساعة

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لم تحدد للمدارس طبيعية الفئات غير المقتدرة على دفع المصروفات المدرسية، لأن المدارس تعرف جيدا، من هم الذين ليس باستطاعتهم دفع المصروفات، خاصة وأن أغلب هؤلاء تقدموا بأبحاث اجتماعية خلال الفترة الماضية لإعفائهم من الدفع.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن غير المقتدرين على دفع المصروفات، معروفون عند الأخصائيين الاجتماعيين، وإدارات المدارس، بحكم اختلاطهم جيدا بأولياء الأمور، والمستوى الاجتماعي للطلاب، وهناك بحوث اجتماعية موجودة لديهم، يستطيعون من خلالها فرز غير المقتدرين عن المقتدرين، ولن يكون في ذلك أي شبهات للمجاملات.

بدء توزيع الكتب الدراسية على الطلاب غير المقتدرين

ولفت المصدر، إلى أنه سيتم البدء في توزيع الكتب المدرسية على الطلاب غير المقتدرين، فور ورود خطاب رسمي من حزب مستقبل وطن، بأنه سيتكفل بدفع المصروفات المدرسية عن هؤلاء الطلاب، ومسألة تسليمهم الكتب لن تستغرق أكثر من 48 ساعة، لأنها موجودة في المخازن، وتنتظر تحصيل المصروفات من الطلاب.

«مستقبل وطن» لم يحدد الحد الأقصى لأعداد من سيتكفل بمصروفاتهم

وأكد المصدر، أن حزب مستقبل وطن، لم يحدد أعدادا بعينها ليتم إدراجها في قوائم الفئات التي سيتكفل الحزب بدفع المصروفات عنها، وهذا يعكس دوره الاجتماعي والإنساني، وسعيه لاحتواء الأكثر احتياجا، لافتا إلى أنه سيتم إبلاغ الحزب بقوائم الطلاب غير القادرين في كل مدرسة، ليتابع ملف مصروفاتها بالإجراء الذي يحدده.