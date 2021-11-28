التنمية المحلية: حصول المواطن على خدمة مرهون بتناول اللقاح بداية من ديسمبر

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن حصول المواطن على الخدمات من المحليات مقترن بالتطعيم بلقاح كورونا بداية من أول ديسمبر المقبل حيث سيتم منع أي مواطن لم يحصل على اللقاح من دخول المصالح والهيئات الحكومية من ديوان الوزارة والجهات التابعة لها ودواوين المحافظات والأحياء والمدن والمراكز التكنولوجية التابعة لها، وذلك وفق تعليمات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن أي مواطن لم يحصل على اللقاح ممنوع من دخول المصالح الحكومية والمحليات وسيكون تقديم الخدمة داخل المؤسسات الحكومية مرهونًا بأخذ اللقاح وتطبيق ذلك من أول شهر ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن وزارة الصحة وفرت لجان ومراكز طبية فى كل مكان لتوفير اللقاح لكل المواطنين منذ فترة طويلة للحفاظ على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا، داعيا المواطنين إلى الإسراع بالحصول على اللقاح حفاظا على سلامتهم والوقاية من خطر الفيروس، من خلال المراكز الطبية المنتشرة في كل مكان حت محطات المترو والمراكز والمدن والقرى، وبالتالي لا يوجد مبرر لعدم أخذ اللقاح.

تطعيم العاملين والمواطنين

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية انتهت من تطعيم العاملين بديوان الوزارة ويتم تطبيق قرار مجلس الوزراء من منتصف نوفمبر الجاري بمنع أي موظف لم يحصل على اللقاح من دخول مقر عمله، وأي موظف يحضر للعمل دون شهادة اللقاح يتم منعه من الدخول لحين إحضار ما يفيد حصوله على اللقاح وذلك من أجل الصالح العام والحد من المخاطر.

وأوضح ان الوزارة بالتنسيق مع المحافظات تعمل على متابعة وتطبيق كل ما يصدر عن وزارة الصحة ومجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا من أعمال تعقيم وتطهير، وارتداء الكمامة واستمرار حظر الشيشة داخل المقاهي والمطاعم والتأكيد على نسب التشغيل والالتزام بالحصول على اللقاح