إعدام 4 أطنان أغذية فاسدة وغلق 20 منشأة مخالفة في حملات بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بفاقوس، كفر صقر، بلبيس، القنايات، ههيا، الحسينية، أولاد صقر، والعاشر من رمضان، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بهذه المدن والمراكز.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط 20 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص في العاشر من رمضان

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 20 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منهم 7 منشآت غذائية في العاشر من رمضان، وعدد 4 منشآت بأولاد صقر، و منشأتين بالحسينية، ومنشأتين بالقنايات، و5 منشآت ببلبيس، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام 4 أطنان و169 كجم، أسماك وأغذية مختلفة ومخللات وعصائر، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 467 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 176 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بكفر صقر وبلبيس والقنايات وههيا والحسينية والعاشر وأولاد صقر وفاقوس.

استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت

وأكد الدكتور هشام مسعود، على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.