الصحة: لقاح فايزر ليس «إجباريا» على الطلاب ولكنه يحميهم من الإصابة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن تطعيم الطلاب من 12 عاما بلقاح فيروس كورونا ليس إجباريا وهو إجراء وقائي للطلاب وللحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «تطعميهم لحمايتهم من الإصابة بالفيروس وكذلك المتحورات الجديدة التى تظهر لفيروس كورونا».

الصحة: التطعيم ليس إجباري للطلاب

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار: «لا داعى للقلق أو الخوف من اللقاح، معظم دول العالم بدأت بالفعل عملية تطعيم الأطفال للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، وتم إجراء تجارب سريرية على هذه الفئة وثبتت مأمونية اللقاح وفعاليته، ولم يتم تسجيل أي أعراض غريبة بعد حصولهم على لقاح كورونا فايزر».

شروط الحصول على لقاح كورونا

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، شروط أخذ لقاح كورونا للطلاب والتى جاء أهمها موافقة ولى الأمر والاطلاع على المعلومات الكاملة عن اللقاح من حيث تركيبه وأعراضه الجانبية وغيرها من الأمور التي يجب النظر فيها ثم الموافقة عليها، وعن الحاصلين على لقاح فايزر أو غيرهم من اللقاحات، قال: «جميعهم بخير ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي ووصلنها لتطعيم أكثر من 31% من المواطنين».

وطالب الدكتور حسام عبدالغفار، مجددا من المواطنين الحصول على لقاح كورونا والتسجيل عبر موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية، لافتا إلى وجود العديد من التسهيلات التى قدمتها الوزارة من أجل الحصول على لقاح كورونا داخل محطات المترو والمولات التجارية والأندية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.