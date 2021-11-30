الصحة تتوسع في أكشاك التطعيم تزامنا مع منع غير الملقحين من دخول المنشآت الحكومية

تبدأ العديد من المؤسسات والجهات والهيئات الحكومية تنفيذ قرار منع المواطنين من دخول المنشآت الحكومية من غير الحاصلين على لقاح كورونا، من أجل السيطرة على الوباء وعدم تفشي الفيروس بين المواطنين والمواظفين ومختلف الفئات الموجودة داخل هذه الجهات، وخاصة مع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا مثل متحور «أوميكرون».

التوسع لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، عن التوسع في عملية التطعيم المواطنين بلقاح كورونا من خلال إقامة العديد من الأكشاك للتطعيم في محطات الرئيسية للسكة الحديد أو محطات المترو أو عملية التطعيم في المولات أو النوادي الرياضية، لاستهداف أكبر قاعدة ممكنة من المواطنين لتطعيمهم وتجنب انتقال العدوى بين المواطنين في ظل انتشار الفيروس.

تزوير شهادات تطعيم كورونا تضع صاحبها تحت طائلة القانون

وحذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من خطورة تزوير شهادات تطعيم كورونا، وذلك للهروب من منع الدخول للمنشآت الحكومية أو الهيئات الرسمية بشكل عام، وذلك لأن هناك بعض الأشخاص الذين لا يرغبون في الحصول على اللقاح فيتم اللجوء إلى حيلة تزوير شهادات التطعيم كورونا، وذلك مخالف لمعايير القانون واللوائح التي تعرض صاحبها للمسائلة القانونية والتعرض للعقوبة القانونية.

إزالة العقبات أمام المواطنين للحصول على لقاح كورونا

وأكدت وزارة الصحة أنه تسهيلا على المواطنين في عملية الحصول على اللقاح يمكن لهم الذهاب لأماكن التطعيم ببطاقة الرقم القومي والحصول على اللقاح مباشرة بصورة سلسة، وتقوم الفرق المتواجدة بمركز التطعيم بتسجيل البيانات على موقع الوزارة، مؤكدة أنه يتم إزالة كافة العقبات أمام المواطنين للحصول على اللقاح.

مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة لمنظمة الصحة

أشارت الوزارة إلى أن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة لمنظمة الصحة، لتطعيم الفئات العمرية المسموح لها بالحصول على اللقاح خلال الفترة الحالية، مع إتاحة اللقاحات لبعض الفئات التي كانت مستثناة من الحصول على اللقاح، بعد التأكد من مأمونية اللقاح دون وجود أي آثار جانبية حال حصولهم على اللقاح.