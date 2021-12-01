«الصحة»: 4 فئات يمكنها دخول المنشآت الحكومية بدون الحصول على اللقاح

تبدأ العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والجهات والمؤسسات، اعتبارا من اليوم، منع دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا للمنشآت الحكومية، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا في أماكن العمل أو الدراسة، لتقليل أي مخاطر محتملة سواء في سرعة الانتشار أو في حالة الإصابة.

«الصحة» وفرت جميع اللقاحات المعتمدة

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أنها وفرت جميع اللقاحات للمواطنين من أجل التطعيم والحصول على اللقاح لتجنب منعهم دخول المنشآت الحكومية وقضاء حوائجهم المختلفة، حيث من المقرر منع دخول المواطنين غير الملقحين ومنع تقديم أي خدمات في أي جهة حكومية حال عدم الحصول على اللقاح.

اللقاحات متاحة بصورة دائمة

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هناك بعض الفئات المستثناة من المواطنين لدخول المنشآت الحكومية دون الحصول على اللقاح ويتسنى لهم الحصول على اللقاح والحصول على كل الخدمات التي تقدمها هذه الجهات والتي تتمثل في:

- المواطنون الذين لديهم رد فعل تحسسي تجاه اللقاحات ومعهم تقرير رسمي يوضح مدى خطورة اللقاح على صحته.

- المواطنون الأصحاء غير الحاصلين على اللقاح بشرط تحليل «pcr» وأن يكون ساريا ولم يمر عليه أكثر من 72 ساعة.

- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما.

- السيدات الحوامل والمرضعات اللاتي لم يحصلن على اللقاح.

توسع في مراكز التطعيم

وأكدت «الصحة» أن المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح يمكنهم الذهاب لمراكز التطعيم المتواجدة في مختلف المراكز أو الأكشاك الطبية بمحطات مترو الأنفاق والسكة الحديد والفرق المتنقلة التي تجوب القرى والمدن في مختلف المحافظات للحصول على اللقاح وأخذ شهادة تطعيم لقاح كورونا حتى يتسنى لهم دخول المنشآت الحكومية.

الالتزام بكل الإجراءات الوقائية لتجنب العدوى

نوهت وزارة الصحة بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى في حالة الحصول على اللقاح لأن اللقاحات لا تمنع الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى بل تقلل من المضاعفات الناتجة عند الإصابة، بالإضافة إلى الالتزام بكل التدابير لتجنب انتقال العدوى مثل «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة، التباعد الجسدي والاجتماعي».