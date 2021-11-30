محافظ قنا يبحث مع ممثل مؤسسة «اتجاه» رفع مستوى الوعي بالقضايا السكانية

اجتمع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مع حسن نصر مدير مشروع رفع الوعي بقضايا السكان بالمؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية «اتجاه»، وذلك لتعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسة ومحافظة قنا وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومديرية الشباب والرياضة، وذلك بحضور كلا من المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا.

القيادة السياسية مهتمة بالقضية السكانية، والعمل على الحد من زيادتها المتزايدة

وأكد محافظ قنا على اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية، والعمل على الحد من زيادتها المتزايدة على أرض الواقع، وفقاً لاستراتيجية ورؤية مصر 2030، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مطالبا بضرورة رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومى للدولة.

وأضاف «الداودي»، أن محافظة قنا بالتعاون مع منحة بريدچ (Bridge) بإدارة وتنفيذ المؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية (اتجاه)، تعمل على تأهيل الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية، بهدف تطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وبناء قدراتهم الشخصية والقيادية لتمكينهم من الحصول على منح دراسية بالجامعات المتميزة داخل أو خارج مصر، وذلك عن طريق برنامج تعليمي يشمل جلسات تدريبية داخل المحافظة وعبر الإنترنت.

تنفيذ أنشطة توعوية للشباب من الجنسين على القضايا السكانية

من جانبه أوضح مدير مشروع رفع الوعي بقضايا السكان، أن مؤسسة «اتجاه»، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، تقوم بتنفيذ أنشطة توعوية للشباب من الجنسين على القضايا السكانية باستخدام أدوات كالموسيقى والمسرح والأغاني والأنشطة الرياضية والندوات بمراكز الشباب ضمن مشروع زيادة الوعي بقضايا السكان في محافظات مصر المختلفة لتعزيز قدرات الشباب من الجنسين في مجال الصحة الإنجابية والقضايا السكانية بشكل عام.

وقال حسن نصر، إن مؤسسة «اتجاه»، تسعى لتطوير وتعزيز شراكتها مع محافظة قنا، موجها الشكر لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية على تعاونهم الكامل، ودعم مشروعات المؤسسة التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة في مجال التوعية بالقضايا السكانية والمنح الدراسية وغيرها.