مساعدات مالية ومعاشات تكافل وكرامة للفئات الأولى بالرعاية في الشرقية

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سعد الفرماوي، سكرتير عام المحافظة، لعقد اللقاء الأسبوعي مع بعض المواطنين بديوان عام المحافظة، للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها، وذلك لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعقد «الفرماوي»، اللقاء بحضور نائب مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة، ورئيس مركز أولاد صقر، ونائب رئيس مركز كفر صقر، ومديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعى، ومدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة، ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، وبحضور (7) مواطنين، لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها.

المواطنون يستعرضون شكواهم وطلباتهم

واستعرض المواطنون، خلال اللقاء، شكواهم وطلباتهم وتم مناقشة الطلبات المقدمة منهم؟ والتي تمثلت فى إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص والحصول على بعض المساعدات العاجلة وتوفيرعلاج مجانى ومعاش تكافل وكرامة وتوفير سكن مناسب.

صرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ 6 أسر من الأكثر احتياجاً

وخلال اللقاء كلف السكرتير العام مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعى، بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (6) أسر من الأسر الأكثر احتياجاً، والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة، والتى تم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم، وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لـ 5 مواطنين

وفي سياق متصل، وجه السكرتير العام مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (5) مواطنين من الراغبين في العمل، والحصول على قوت يومهم حيث أكد السكرتير العام بالمحافظة عدم توافر أى فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى، وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط، ومن خلال مديرية القوى العاملة.

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية، كلف السكرتير العام مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة، بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة، وإدراجهم ضمن برنامج علاج غير القادرين، والأخرى التى يعانى أبناؤها الصغار من أنيميا الحديد، والمتابعة الدورية لحالاتهم لحين تماثلهم للشفاء، وذلك بعد أن تقدم عدد من المواطنين يتضررون من عدم قدرتهم على تحمل نفقات العلاج.

وخلال اللقاء تقدمت مواطنة بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بها بعد سقوط سقف منزلها خلال الأمطار وعدم مقدرتها لإعادة بنائه، ليوجه السكرتير العام نائب رئيس مركز كفر صقر ببحث حالتها وتكليف إحدى الجمعيات الأهلية بإعادة بناء منزلها الصغير.

من جانبه أكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التى تواجه المواطنين في مختلف القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين، خاصة التي استقبلتها إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين.