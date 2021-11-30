تفاصيل مقتل مزارع على يد رجل وزوجته في الشرقية.. علاقة محرمة السبب

استدرجت امرأة وزوجها، مزارعا وانهالا عليه بالضرب بأداة خشبية حتى هشما رأسه ولفظ أنفاسه الأخيرة، ثم قاما بالتخلص من الجثة بإلقائها في الزراعات في مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، لإبعاد شبهة التهمة عنهما، ولكن سرعان ما انكشفت الجريمة وتبين وجود علاقة آثمة بين المرأة والمجني عليه مقابل مبالغ مالية، وذلك بعلم زوجها شريكها في الجريمة.

مقتل مزارع على يد رجل وزوجته

بدأت الخلافات بين المتهمين والمجني عليه، بعدما قرر المتهمان إنهاء العلاقة غير الشرعية التي تربط بين المرأة والمجني عليه، إلا أن الأخير قابل ذلك بالرفض وهددهما إما الاستمرار في العلاقة الآثمة أو افتضاح أمرهما بين الأهالي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ليتظاهر الزوجان بالتراجع عن قرارهما وقبولهما باستمرار العلاقة، حتى يقوما باستدراجه وقتله.

إحالة أوراق الزوج والزوجة المتهمين إلى مفتي الجمهورية

وقضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل عمر أحمد، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وأمانة سر نبيل شكرى، بإحالة أوراق الزوج والزوجة، المتهمين، لمفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعى فى قرار إعدامهما لقتلهما المجني عليه وسرقة هاتفه المحمول لتهديده لهما بسبب وجود علاقة غير شرعية مع الزوجة بعلم الزوج، وحددت جلسة 28 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

الأمن يتلقي بلاغاً بالعثور على جثة بالزراعات

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة فاقوس، بالعثور على جثة «أ.إ»، مزارع، ملقاة بأرض زراعية بدائرة المركز، وبها إصابات متعددة بمختلف أنحاء الجسد.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة «ال.س.ا»، 40 عامًا، طباخ، وزوجته «أ.ع.م» 31 عامًا، ربة منزل، ومقيمان بدائرة المركز، وذلك لوجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه والمتهمة الثانية بعلم الزوج المتهم الأول بمقابل مادي.

المتهمان قررا التخلص من المجني عليه خشية افتضاح أمرهما

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس، من ضبط المتهم والمتهمة، وأفادت تحريات المباحث، أنهما رفضا استمرار العلاقة المحرمة بين الزوجة والمجني عليه، مما جعل المجني عليه يهددهما بافتضاح أمرهما، فقررا المتهمان التخلص منه وسرقة هاتفه المحمول خوفًا من الفضيحة.

الاعتراف بارتكاب الجريمة

واعترفت الزوجة خلال التحقيقات أنها استدرجت المجني عليه وقتله، وأضافت أنها ضربته في رأسه فسقط أرضًا واستكمل زوجها ضرب المجني عليه بنفس الأداة، وبعد التأكد من أنه فارق الحياة قررا التخلص من جثته بالأراضى الزراعية بدائرة مركز فاقوس.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 15448 لسنة 2021 جنايات المركز، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية.