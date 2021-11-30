موظف يطعن زوجته ونجليه وينهي حياته قفزا من المنزل في الوراق

أنهى موظف حياته، بإلقاء نفسه من شرفة منزله في الوراق بمحافظة الجيزة، بعدما تعدى على زوجته ونجليه، بسكين، وتم نقل جثته لمستشفى إمبابة العام، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى آخر، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

طعنات وكسور في جسد الأم وابنيها

البداية كانت بتلقي اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا بوصول معلمة، 34 سنة، للمستشفى مصابة بطعنة شبه نافذة بالصدر، وبصحبتها ابنيها مصابين بطعنات وكسور، حيث أسفرت التحريات عن أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة.

أنهى حياته

وانطلقت قوة أمنية تحت إشراف العميد هاني شعراوي، رئيس القطاع، إلى مكان المنزل، لضبط الزوج، حيث تبين قيامه بإنهاء حياته، قفزا من شرفة منزله.