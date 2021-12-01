حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 1-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يقع برج الحمل في دائرة البروج الأولى، ويتميز مولود هذا البرج بالتضحية والإيثار، كما أنّه من الشخصيات التي تكره الكسل والفشل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك، وتستدعي كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس، ولا تغامر.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

فينوس والقمر معاكسان.. استمع للطرف الآخر وكن عادلا ولا تبخسه قدره.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.