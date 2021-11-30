شاب ينهي حياة زوجته بـ«مطواة» في أوسيم

تلقى قسم شرطة أوسيم، بلاغًا يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها وإصابة ابنة خالتها، بعد تعدي المتهم عليها بالضرب نتيجة خلافات مالية.

وكشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والمقدم أحمد فرحات رئيس المباحث، عن مقتل ربة منزل تبلغ من العمر 39 عامًا إثر إصابتها بكدمات وطعنات متفرقة.

بالانتقال إلى محل الواقعة، تبين إصابة ابنة خالة المجني عليها صاحبة الـ23 عاما، بكدمات وجروح طعنية بسيطة.

وقالت إن المتهم، عامل 27 سنة، تعدي عليهما بالضرب بسبب علمه بإخفاء زوجته مبالغ مالية، ورفض الأخيرة إحضارها فتعدى عليهما بمطواة، أدت إلى وفاة المذكورة وفر هاربًا.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبحوزته 2 مطواة وتليفون المجني عليها.