حظك اليوم برج الثور الأربعاء 1-12-2021 مهنيا وعاطفيا

تغلب على مواليد برج الثور صفات الأبراج الترابية التي ينتمي إليها، وتجعله يقدر جيدًا قيمة المال وينفقها بحكمة.

وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل العمل يمنحك كل الطاقة اللازمة لإنجاز أعمالك على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

هناك ارتباطات ومسئوليات ووعود تصر اليوم على أن تفي بها.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.