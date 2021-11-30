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كسر خط غاز رئيسي في المنصورة وانتشار الرائحة يثير ذعر الأهالي

مصدر: الكسر تم أثناء أعمال حفر خاصة وغلق خطوط الغاز عن المنطقة

كتب:

صالح رمضان
03:02 م | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
كسر خط غاز في املنصورة - أرشيفية

كسر خط غاز في املنصورة - أرشيفية

انتشرت رائحة الغاز الطبيعي، اليوم، في منطقة شارع الجلاء بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، عقب سماع دوي صوت مرتفع في المنطقة، نتيجة وجود كسر في خط الغار الرئيسي أثناء أعمال الحفر لإنشاء عمارات الجلاء، ما تسبب في حالة من الفزع بين السكان، وانتشار رائحة الغاز، وتم غلق خط الغاز لحين الانتهاء من إصلاح الكسر الموجود دون حدوث أي إصابات بشرية.

بلاغ بكسر خط غاز في شارع الجلاء بالمنصورة 

ورد بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، من بعض الأهالي بمنطقة شارع الجلاء بالمنصورة، بسماع صوت عال، نتيجة وجود تسريب بخط الغاز بالشارع، بعدما تعرض للكسر أثناء أعمال حفر خاصة بإنشاء عمارات الجلاء.

غلق الغاز عن المنطقة والبدء في إصلاح الكسر

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وأطقم الطوارئ والشبكات المتخصصة بشركة الغاز، وبالوصول لموقع الحادث، تبين وجود كسر بماسورة غاز ضغط  «4 بار» الموصولة لمنطقة مساكن الجلاء، وذلك بسبب أعمال الحفر بالمنطقة لإنشاء عمارات مساكن الجلاء، وتم السيطرة على الكسر وفصل الغاز عن المنطقة لحين الانتهاء من إصلاح الكسر.

عدم وقوع أي خسائر بشرية نتيجة كسر خط الغاز

وأكد مصدر مسئول أن كسر خط الغاز الطبيعي، لم يتسبب في أي إصابات بشرية أو خسائر بالمعدات، وتم السيطرة عليه فور وقوعه، وسيتم إعادة تشغيل الخط فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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