شاب يستدرج معاقة ذهنيا ويواقعها في المنصورة

تمكنت مباحث الدقهلية من كشف غموض اختفاء فتاة معاقة ذهنيا منذ 4 أيام في مدينة المنصورة، وتبين أن شاب استدرجها إلى أعلى سطح منزله وتناوب الاعتداء الجنسي عليها.

وتمكنت مباحث قسم شرطة أول المنصورة من إلقاء القبض على الشاب، وذلك بعد أن عثر أهالي المنطقة عنها بعد تغيبها، حيث أخبرتهم بتفاصيل ما حدث وأرشدت عن الشاب الذي استدرجها.

بلاغ باختفاء معاقة ذهنيا

وورد بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من الأهالي باختفاء «أسماء ب. س.» ن 20 سنة، معاقة ذهنيا، وأكدت والدتها أن ابنتها خرجت لشراء الحلوى من المحل القريب من المنزل إلا أنها لم تعد وأهالي المنطقة جميعها يعرفونها، ومن الصعب أن تبتعد عن المكان.

فحص كاميرات المراقبة في المنطقة

وتحركت مباحث قسم شرطة أول المنصورة، وبدأت إجراء تحرياتها وفحص كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وتبين أن الفتاة لم تبتعد عن المنطقة التي تسكنها، ولم تسجل أي كاميرا خروجها من المربع السكني الذي تعيش به.

‏انتقلت مباحث قسم شرطة أول المنصورة، إلى مكان البلاغ للفحص والتحري وخلال عمليات البحث فوجئوا بعودة الفتاة وعليها آثار اعتداء وسط حالة من الذهول بين الأهالي، وتواصلت والدة الفتاة معها والتي أرشدتها عن مكان وجودها خلال فترة اختفائها، وتبين أنه سطح منزل بالمنطقة.

وأكدت الأم ان ابنتها وقع عليها اعتداء جنسي خلال فترة اختطافها، مشيرة إلى أن المتهم اغتصبها.

وتمكنت مباحث الدقهلية من كشف غموض الواقعة بعد مراجعة كاميرات المراقبة بالقرب من المنزل حيث تبين أن الفتاة كانت بصحبة شاب من المنطقة يدعى «إسلام»، ويقطن بنفس المنزل التي أرشدت عنه الفتاة، وبعد إلقاء القبض على الشاب اعترف أن ما حدث مع المجني عليها كان «مجرد تلامس من الخارج».

شهود عيان يروون تفاصيل الواقعة

وقال أحد أبناء المنطقة، إنه الأهالي نادوا على الفتاة في مكبرات الصوت بالمساجد وبحثوا عنها في كل الشوارع والبيوت، حتى جرى العثور عليها في أعلى سطح منزل بالمنطقة.

وقال إن الفتاة ظلت لمدة 4 أيام بسطح المنزل رغم برودة الطقس، حتى تم العثور عليها وعليها آثار اعتداء، وعند مناقشاتها أرشدت عن الشاب الذي ارتكب الواقعة.

وجرى عرض الفتاة على مفتش الصحة لعمل تقرير عن حالتها الصحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.