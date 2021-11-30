الموافقة على إحلال وتجديد وإنشاء 9 مدارس جنوب الشيخ زويد

أعلنت إدارة الشيخ زويد التعليمية، فى بيان لها اليوم، وصول فريق من هيئة الآبنية التعليمية، برئاسة المهندس غريب حسن مدير عام هيئة الآبنية التعليمية، بشمال سيناء، يرافقه كلا من علي عودة، رئيس قسم التخطيط بالادارة التعليمية، ومحمد رستم رئيس قسم الأمن بالإدارة، ومحمد عصمت مهندس الهيئة، ومسعد منصور مقاول العمليات، إلى جنوب الشيخ زويد، لتفقد جميع المدارس التابعة للإدارة التعليمية بتلك المناطق.

وأوضح بيان الإدارة التعليمية بالشيخ زويد، أنه تمت الموافقة من هيئة الآبنية التعليمية، بالتنسيق والموافقة من اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على إحلال وتجديد 9 مدارس جنوب ووسط الشيخ زويد، مشيرة فى البيان أن المدارس هى:

- إحلال وإنشاء مدرسة الفارابى الابتدائية، إحلال وتجديد مدرسة الفارابى الإعدادية، إحلال وإنشاء جناح بمدرسة الفارابى الثانوية، استكمال المبنى الجديد، إعادة هيكلة ورفع كفاءة مدرسة الجورة الصناعية، إعادة هيكلة ورفع كفاءة مدرسة الجورة التجارية، إحلال وإنشاء مدرسة العوايضة الابتدائية، إحلال وإنشاء مدرسة العوايضة الإعدادية، إحلال مدرسة أبو العراج للتعليم الأساسى المبنى القديم، عمل صيانة شاملة لمدرسة أبو العراج المبنى الجديد، وقد تم بالفعل تسليمها إلى المقاول المختص للعمل المباشر السريع.

وكيل تعليم شمال سيناء يتفقد مدارس جنوب الشيخ زويد وسير العملية التعليمية

كان حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، قد تفقد مدارس جنوب الشيخ زويد، واطمئن على سير العملية التعليمية بتلك المناطق، ودعم تلك المدارس بعدد من المعلمين الإضافيين لسد العجز والنقص فيها، مع ضمان حل مشاكل التلاميذ وإيصال خدمات المياه والكهرباء والتغذية لجميع المدارس، علاوة على المواصلات وخطوط السير.