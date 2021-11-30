ارتفاع نسبة دخول مصابي كورونا للمستشفيات بجنوب أفريقيا لـ300%

كشفت بيانات صحية في جنوب إفريقيا، أنَّ دخول المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفى ارتفع بنسبة 300% في الإقليم الذي ظهر فيه متحور أوميكرون، وسط مخاوف عالمية من أن يكون أسرع انتشارا وأشد فتكا.

وسجل إقليم جوتينج الذي يضم مدينة جوهانسبورج، دخول 580 شخصًا إلى المستشفى من جراء الإصابة بمرض كوفيد 19، خلال الأسبوع الحالي، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

في المقابل، لم يدخل سوى 135 شخصًا إلى المستشفى من جراء الإصابة بفيروس كورونا، قبل أسبوعين، وهذا الأمر يعني زيادة كبيرة في عدد من يعانون الأعراض عند الإصابة بالفيروس.

فرنسا واليابان تسجلان أولى حالات الإصابة بـ أوميكرون

والأسبوع الماضي، تمّ رصد متحور أوميكرون في 77 حالة إصابة بالإقليم، وأعلنت فرنسا واليابان تسجيل أولى حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد اليوم.

فيما قالت إيمير كوك، المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للأدوية، إنَّهم مستعدون للتعامل مع متحور أوميكرون وأن الأمر سيستغرق أسبوعين لمعرفة ما إذا كانت لقاحات كوفيد-19 الحالية ستكون قادرة على التعامل معه أم لا.

وأضافت أنَّه إذا تطلب الأمر لقاحًا جديدًا لمواجهة أوميكرون، فسوف يستغرق الأمر ما يصل إلى 4 أشهر للحصول على الموافقة على استخدامه في الكتلة المكونة من 27 دولة وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

فيما دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبرييسوس، إلى عقد اتفاق جديد بشأن التأهب للجوائح والاستجابة لها، لأن النظام الحالي يثبط همم البلدان عن تنبيه الآخرين إلى التهديدات التي ستحدث على أراضيها.

«الأوروبية للأدوية»: تطوير لقاح يتطلب 4 أشهر

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة أكّد «تيدروس»، في افتتاح الجلسة الخاصة لجمعية الصحة العالمية، أن الجمعية ستنظر في فوائد وضع اتفاق أو صك دولي آخر لمنظمة الصحة العالمية بشأن التأهب والاستجابة للجوائح، بهدف إنشاء عملية حكومية دولية لصياغة مثل هذه الاتفاقيات والتفاوض بشأنها، مع مراعاة تقرير الفريق العامل المعني بتعزيز استعداد منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية والاستجابة لها.