رئيس جنوب أفريقيا: تعليق الرحلات إلينا غير مبرر ولا داع للهلع

دعا رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الاثنين، الدول التي علقت الرحلات الجوية من بلاده، وذلك بعد رصد المتحوّر «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا المستجد، الى رفعها، حيث حثت منظمة الصحة العالمية دول العالم على إبقاء الحدود مفتوحة.

استياء جنوب أفريقيا بعد تعليق الدول الرحلات الجوية إليها

وأضاف «رامافوزا»، أنَّه شعر بخيبة أمل كبيرة، حيال إغلاق الحدود غير المبرر، واصفا هذا الإجراء بالتمييز والعنصرية بحق بلاده والبلدان المجاورة له، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز».

إغلاق الحدود لدول جنوب افريقيا غير مبرر

وقال «رامافوزا»، أن: «منع السفر لا يستند إلى مبرر علمي و لا داعى للهلع»، مضيفا أن المبرر الوحيد لحظر السفر الى بلاده، هو إلحاق الدول بالضرر فى المجال الاقتصادى، بالإضافة الى عدم قدرتهم على مواجهة الجائحة.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة متحور «أوميكرون»

ووفقًا لشبكة «سكاي نيوز»، حث «رامافوزا» المواطنين على ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بجرعتها المحددة، لمواجهة الانتشار السريع للمتحور «أوميكرون» الجديد داخل البلاد، مضيفًا أنَّ الحكومة تدرس جعل اللقاحات إلزامية في محاولة لزيادة نسبة المطعمين.

فيما قال رئيس ملاوي ورئيس الدورية لمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية «سادك»، لازاروس شاكويرا، إنَّ إجراءات حظر السفر التي فرضتها كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا والدول الأخرى غير مبررة.

وصرحت منظمة الصحة العالمية، فى وقت سابق، بوقوفها الدائم بجانب الدول الإفريقية، داعية الدول إلى فتح الحدود.

قيود رحلات السفر الى دول جنوب أفريقيا

ودفعت المخاوف من انتشار السريع للمتحوّر «أوميكرون» لفيروس كورونا، بعض الدول حول العالم إلى حظر السفر من دول جنوب قارة إفريقيا بعد رصدها لعدد من الإصابات الجديدة بالمتحوّر، حيث أعلنت اليابان اليوم، منع المسافرين إليها من جنوب افريقيا، لمواجهة انتشار المتحور الجديد، وذلك بعد قرابة شهر من إعلان البلاد تخفيف القيود للسماح بدخول رجال الأعمال والطلاب، وفقًا لموقع «قناة روسيا اليوم».