افتتاح كلية الطب بجامعة الأقصر واستقبال أول دفعة بحضور المحافظ

افتتح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، كلية الطب بمدينة طيبة الجديدة شمال المحافظة، والتي بدأت الدراسة بها العام الجاري 2021-2022.

وعقب انتهاء مراسم الافتتاح، أجرى المحافظ ورئيس الجامعة، جولة بالكلية لتفقد الأقسام والمعامل وقاعات التدريس والمكاتب الإدارية، واستمع المحافظ لشرح حول نظام التدريس بالكلية الأجهزة والمعدات المتطورة التي تم تجهيز الكلية بها.

استقبال أول دفعة في كلية الطب بالأقصر

كما شهد المحافظ ورئيس الجامعة، حفل استقبال أول دفعة بالكلية، والذي بدأ بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلما تسجيليا عن الكلية، وفي الختام أهدى رئيس الجامعة درع الكلية لمحافظ الأقصر، ودرعا آخرا للمهندس مصطفى السعيد، رئيس مدينة طيبة، كما تم تسليم عدد من شهادات التقدير للداعمين للجامعة من مختلف القطاعات وكذلك أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأشار الدكتور حمدي حسين، عميد الكلية، إلى أن كلية طب الأقصر ستكون في القريب العاجل صرحا طبيا في جنوب الصعيد، مؤكدا أن الكلية لم تكن لولا تضافر جهود كافة القطاعات والمؤسسات المختلفة، موجها الشكر لجامعات الصعيد، على دعمهم المتواصل خلال فترة إنشاء الكلية.

نقل الكلية للمبنى الجديد بمدينة طيبة العام المقبل

من جانبه رحب الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، بمحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والحضور، موجها الشكر له لمشاركته الجامعة في الحفل، مؤكدا أن المحافظ كان ولا يزال أكبر داعم لإنشاء الكلية والجامعة، وأنه سيتم نقل الكلية العام المقبل للمبنى الجديد بمدينة طيبة الذي تم تجهيزه وتطويره على أعلى مستوى، مشيرا إلى حصول الجامعة على موافقة رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 5 أفدنة لإنشاء مستشفى جامعي، وتخصص 100 فدان كنواة لإنشاء جامعة الأقصر بمدينة طيبة.

وفي كلمته هنأ محافظ الأقصر، أهل المحافظة بافتتاح كلية الطب، معربا عن سعادته بإنشاء جامعة مستقلة للأقصر التي كانت في حاجة إلى وجودها باعتبارها محافظة سياحية تستحق ذلك، مؤكدا أن قرار إنشاء جامعة مستقلة، استغرق أكثر من عامين، مثمنا جهود الدكتور محمد محجوب عزوز، في النهوض بالجامعة وتعزيز مكانتها وسط الجامعات المصرية، وافتتاح كلية الطب في عهده.

إقامة الكلية على مساحة 13 ألف متر مربع

جدير بالذكر أن مبنى كلية الطب بالاقصر أقيم على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم مدرجات وقاعات التدريس، بالإضافة إلى فصول دراسية ومكاتب العميد والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومكاتب للإداريين والمعامل، والتي تضم معمل قسم التشريح الآدمي ومعامل الفسيولوجي والهستولوجي والطفيليات والميكروبيولوجي والباثولوجي والفارماكولوجي والطب الشرعي والسموم الأكلينيكية والمكتبة، بالإضافة إلى مباني للرعاية الطبية والخدمات مسجد وكافتريا ومسطحات خضراء ومباني وجراج للسيارات لخدمة العملية التعليمية بكلية الطب.