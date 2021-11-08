محافظ الأقصر خلال لقائه السفير الهولندي: المدينة تحظى بموسم سياحي مبشر

التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مع السفير الهولندي لدى مصر «هان مورتس سخابفلد»، والوفد المرافق، في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، حيث أعرب السفير الهولندي عن سعادته بزيارة محافظة الأقصر التي يزورها للمرة الثالثة، والأولى بعد تعيينه سفيرا للمملكة الهولندية، حيث أن أول زيارة له للأقصر كانت كسائح، وأشار خلال اللقاء إلى مشروع حاضنة أعمال «مسار»، الذي يتم تنفيذه في الأقصر بتمويل من الحكومة الهولندية لدعم ريادة الأعمال في صعيد مصر.

تحديد أصحاب المشروعات الناشئة

وأوضح السفير الهولندي خلال اللقاء، اليوم، أن المشروع يتم من خلال تنفيذ مجموعة من الدراسات الاقتصادية بغرض تحديد القطاعات الاقتصادية الأكثر تنافسية والفرص الاستثمارية لأصحاب المشروعات الناشئة.

فيما رحب محافظ الأقصر بالسفير الهولندي على أرض المحافظة ، مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط بين مصر وهولندا، ومشيدا بالبرامج التي تدعمها الحكومة الهولندية في الأقصر وتساهم في مساعدة الشباب على أن يكونوا أصحاب أعمال كما تخلق المزيد من فرص العمل، متمنيا زيادة مستوى التعاون بين الأقصر وهولندا.

محافظ الأقصر: تطلعات لزيادة السياح

وأعرب المحافظ، عن تطلعاته لزيادة أعداد السائحين الهولنديين القادمين إلى الأقصر لزيارة معالمها الأثرية والتاريخية الشهيرة، مؤكدا أن الأقصر تحظى بموسم سياحي مبشر وأنها ترحب بكافة السائحين القادمين من كافة دول العالم، موضحا أن الأقصر تستعد قريبا لتنظيم الاحتفالية المرتقبة الخاصة بإعادة إحياء طريق الكباش الذي سيحول الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم.