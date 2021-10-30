محافظ الأقصر: تسجيل مليون و100ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي

أكد محافظ الأقصر، المستشار مصطفي ألهم، أن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف محافظات مصر، وتقديم أفضل الخدمات لهم، موضحاً أن محافظة الأقصر شهدت توفير المزيد من فرص العمل، والحد من هجرة المواطنين من الريف للمدن، كما تم إنشاء عدد من المدارس الجديدة، وتوفير كيانات اقتصادية تضم عدداً من المشروعات، مشيراً إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تشمل 34 قرية و250 تابعاً، في محافظة الأقصر، بهدف تحسين مستوى جودة الحياة بها.

محافظ الأقصر: لدينا 7 مستشفيات و59 مركزاً طبياً

جاء ذلك في كلمة لمحافظ الأقصر، خلال جلسة استعراض مبادرة «حياة كريمة»، على هامش فعاليات يوم المدن العالمي، الذي يعقد بمدينة الأقصر، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم.

وأكد المستشار مصطفى ألهم أن محافظة الأقصر تُعتبر الثانية على مستوى محافظات مصر، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تضم 7 مستشفيات و59 وحدة صحية ومركزاً طبياً، مشيراً إلى تسجيل ما يقرب من مليون و100 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

زيادة نسبة تغطية المصارف إلى 34% بدلاً من 7%

وأشارالمحافظ إلى أن محافظة الاقصر بها 6 مراكز ومدن، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة، يعيشون على مساحة حوالي 2000 كيلومتر مربع، وأضاف أنه تم اختيار مركزين لضمهما للمرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، وهما إسنا وأرمنت، من المخطط أن يتم تنفيذ 318 مشروعاً بها، بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليارات جنيه، بدلاً من 4 مليارات جنيه كانت مقررة للمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية، وذلك لتوصيل كافة الخدمات، بما فيها تغطية الصرف الصحي، الذي لم يكن يتعدى 7%، حيث بلغت نسبة التغطية حالياً 34%.

وأضاف محافظ الأقصر أنه سيتم توفير جميع الخدمات، وتقليل كثافات المدراس، وتوفير فرص العمل اللازمة، وإدخال مشروعات مثل تجفيف الطماطم والحرف اليدوية والتراثية، لافتاً إلى أن الأقصر هي ثاني محافظة، بعد بورسعيد، في تطبيق خدمات التأمين الصحي الشامل.

6 آلاف قطعة أرض لمشروعات «حياة كريمة» في المرحلة الأولى

ومن جانبها، أكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، إلينا بانوفا، أن نجاح مبادرة «حياة كريمة» يمثل نجاح لمصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتبرت أن المبادرة الطموحة، التي يجري تنفيذها تحت قيادة الرئيس السيسي، تمثل نموذجاً فريداً، ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما أيضاً على المستوى العالمي.

من جانبه، قال مدير الإدارة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، الدكتور ولاء جاد الكريم، إنه كان مطلوب توفير 6 آلاف قطعة أرض لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، وكان 16% من حجم الأراضي من تبرعات طوعية من المواطنين، بعد إشراكهم في اتخاذ القرار، وثقتهم في جدوى هذه المبادرة.