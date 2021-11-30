تعليمات عاجلة من «التعليم» بشأن الإجازات الاستثنائية.. تطبق 5 ديسمبر

أصدرت عدد من المديريات التعليمية، خطابًا عاجلاً للإدارات التعليمية، بعودة جميع العاملين بالتربية والتعليم (مدارس- إدارات تعليمية - ديوان المديرية) إلى العمل بدوام كامل، وإلغاء الإجازات الاستثنائية، مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت التعليمية.

وقالت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وقرارات رئيس مجلس الوزراء والكتاب الدوري للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفتوى الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 1924 لسنة 2011، ولصالح العملية التعليمية، وصدور الأمر الإداري باللعمل بدوام كامل، وإلغاء الإجازات الاستثنائية مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية.

الفئات المستثناه من إلغاء الإجازات الاستثنائية

ونوهت المديريات التعليمية، بأنه يستثنى من تطبيق قرار إلغاء الاجازات الاستثنائية والعودة للعمل بصفة دائمة أصحاب التوصيات العلمية التالية:-

- أمراض الأورام والدم الخبيثة.

- حالات الفشل الكلوي أو الكبدي أو الالتهاب الكبدي الفيروسي.

- حالات تليف الرئه الجزئي وما يصاحبها من أعراض مرضية.

- السيدات الحوامل ابتداء من الأسبوع الثامن والعشرون بعد تقديم تقرير طبي بذلك.

- الخاضعين لعمليات جراحية كبرى، بعد تقديم تقرير طبي من الجهات المختصة.

موعد تنفيذ قرار العودة الكاملة وإلغاء الإجازات الاستثنائية

وأوضحت المديريات التعليمية، عند الاختلاف في توصيف أو تشخيص الأمراض السابقة يحال صاحب الحالة إلى اللجنة الطبية المختصة، لموافاة جهة عمله بالتشخيص الصحيح، وبيان مدى حاجته لإجازة استثنائية من عدمه، مشيرة إلى أن أصحاب التقارير العلمية السارية لايحتاجون للأمراض المذكورة والموضحة بعالية إلى اعتماد تقارير جديدة خلال العام الدراسي الحالي.

وأكدت المديريات التعليمية، خلال خطابها، أنه يسرى العمل بتلك التقارير مع استمرار منحهم إجازة استثنائية، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الأحد 5 ديسمبر، على أن يعمم العمل بالقرار لحين إشعار آخر، طبقا لما يرد من مستجدات عن الأوضاع اللازمة لمجابهة الفيرس.