السيطرة على حريق كشك بقالة في العاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق شب في كشك بقالة بالمجاورة 39، بمدينة العاشر من رمضان، دون وقوع أي خسائر بشرية.

أمن الشرقية يتلقى بلاغًا بنشوب حريق في كشك

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلاقيه بلاغًا بنشوب حريق في كشك بقالة بالمجاورة 39 بمدينة العاشر من رمضان.

الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق

على الفور دفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، بسيارتي إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع خسائر بشرية.

وانتقل ضباط مباحث فرع البحث الجنائي بمدينة العاشر من رمضان برئاسة العميد مصطفي عرفة، لمكان الحادث، وتبيّن أن الحريق التهم محتويات الكشك المتواجدة بداخله، وتم انتداب فريق من المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وحصر حجم الخسائر الناجمة عن الحادث، فيما لم يأثر الحريق علي المحال والعقارات السكنية المتواجدة بالقرب منه.

من جهتها دفعت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بسيارة إسعاف تحسبًا لوجود مصابين، وتبيّن عدم وجود إصابات خلال عملية إخماد الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ إخطار النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان لتتولي التحقيقات.