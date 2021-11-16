أسعار سفر المشجعين لحضور مباريات مصر في كأس العرب بقطر.. تبدأ من 10 آلاف جنيه

بدأ عدد من شركات السياحة، في الإعلان عن تنظيم رحلات للمواطنين المصريين الراغبين في السفر لتشجيع المنتخب الوطني المصري خلال مشاركته في بطولة كأس العرب التي تقام بقطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل، ويشارك بها 16 منتخبا عربيا، هم: «السودان وعمان والأردن ولبنان وفلسطين وموريتانيا والبحرين وتونس والجزائر ومصر والمغرب والسعودية والعراق والإمارات وسوريا وقطر الدولة المستضيفة».

أسعار برامج السفر لتشجيع المنتخب بكأس العرب

وقالت دينا بكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن العديد من شركات السياحة المصرية بدأت تسويق برامجها لتشجيع المنتخب المصري خلال مشاركته ببطولة العرب للمنتخبات المقامة في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وأضافت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار البرامج بالنسبة لحضور المشجعين لمباريات مصر خلال دوري المجموعات فقط، تبدأ من 10 آلاف جنيه بالنسبة للبرنامج الذي يشمل تأشيرة الدخول لقطر، وتذاكر الطائرة ذهاب وعودة، فيما يبدأ سعر البرنامج الذي يشمل إضافة إلى تذكرة السفر والتأشيرة الإقامة بالفندق شامل الإفطار، فضلا عن تذاكر المباريات من 18 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن أسعار البرامج قابلة للزيادة حال وصول المنتخب لأدوار متقدمة، ويتم زيادة الأيام التي يقضيها المشجعون بالفنادق، وقيمة تذاكر المباريات، كما يرتفع سعر البرنامج أيضا حال تم تطبيق قرارات وزارة الصحة القطرية والخاصة بتطبيق قواعد الحجر الصحي بالنسبة للمصريين، وهي قضاء فترة حجر صحي بأحد الفنادق القطرية لمدة يومين بالنسبة للحاصلين على التطعيم فور الوصول لقطر.

الإجراءات المطلوبة للسفر

وأوضحت أن الإجراءات المطلوبة لسفر المصريين لتشجيع مصر بالبطولة، هي وجود جواز سفر سارٍ لمدة عام على الأقل، فضلا عن صورة شخصية بخلفية بيضاء لاستخراج التأشيرة، إضافة إلى الحصول على التطعيم الخاص بكورونا، وإجراء تحليل pcr الخاص بكورونا قبل السفر بـ 72 ساعة، على أن تكون نتيجته سلبية.