«التنمية المحلية» تحدد الاحتياجات للمحافظات والقرى والأسر الأكثر احتياجاً

تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تحقيق أهداف الحكومة في ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الفقراء ضمن محاور خطة التنمية المحلية في الفترة من 2018 حتى 2022، حيث حددت وزارة التنمية المحلية الاحتياجات للمحافظات والقرى والأسر الأكثر احتياجاً، حيث يبلغ عدد القرى المصرية 4741 قرية يتبعها حوالي 30888 عزبة وكفرا ونجعا تمثل حوالي 60% من تعداد سكان الجمهورية.

خدمة الصرف الصحي

وأشار تقرير صادر عن التنمية المحلية إلى أنه تم توصيل خدمة الصرف الصحي لـ729 قرية منها بنسبة خدمة قدرها 15% من إجمالي القرى حتى عام 2017، واتضح من خلال متابعة الموقف مع المحافظات والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إنهاء 182 مشروع صرف صحي متكامل ودخلت حيز التشغيل وبلغت تكلفتها التقديرية حوالي عشرة مليار جنيه، ولم يستفد منها المواطنون الأولى بالرعاية نظراً لعدم قدرتهم على الربط على هذه المشروعات، ما أدى إلى عدم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي تم إنفاقها في هذا الشأن، وتتكلف الوصلة من ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه.

وصلات نهائية للصرف

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن تنفيذ الوصلات النهائية للصرف الصحي كأحد برامج الوزارة في ترسيخ العدالة الاجتماعية لمساندة وتمكين المواطنين الأكثر احتياجاً ويستفيد من هذا البرنامج في المرحلة الأولى 1,9 مليون مواطن من خلال 312279 وصلة نهائية للصرف الصحي فى 182 قرية بتكلفة قدرها 909 ملايين جنيه بعدد 17 محافظة وهى كالتالي

المحافظات المستفيدة

محافظة الجيزة : عدد (16500) وصلة صرف صحي بعدد 5 قرى يستفيد منها82500 نسمة بتكلفة 66 مليون جنيه .

محافظة القليوبية : عدد (34811) وصلة صرف صحى بعدد 18 قرية يستفيد منها 271457 نسمة بتكلفة 108,6 مليون جنيه .

محافظة الإسكندرية : عدد( 2613 ) وصلة صرف صحى بعدد 2 قرية يستفيد منها 13064 نسمة بتكلفة 6,5 مليون جنيه .

محافظة البحيرة : عدد (15088 ) وصلة صرف صحى بعدد 5 قرى يستفيد منها 80221 نسمة بتكلفة 57,5 مليون جنيه .

محافظة المنوفية : عدد (56133 ) وصلة صرف صحى بعدد 47 قرية يستفيد منها 280665 نسمة بتكلفة 155,6مليون جنيه .

محافظة الغربية : عدد (54208) وصلة صرف صحى بعدد 25 قرية يستفيد منها 260066 نسمة بتكلفة 135,6 مليون جنيه .

محافظة كفر الشيخ : عدد (8450) وصلة صرف صحى بعدد 9 قرى يستفيد منها 40175 نسمة بتكلفة 11 مليون جنيه .

محافظة دمياط : عدد (15300) وصلة صرف صحى بعدد 9 قرى يستفيد منها 98000 نسمة بتكلفة 38,3 مليون جنيه .

محافظة الدقهليه : عدد (6636) وصلة صرف صحى بعدد 5 قرى يستفيد منها 33180 نسمة بتكلفة 18 مليون جنيه .

محافظة الشرقية : عدد (6630) وصلة صرف صحى بعدد 4 قرى يستفيد منها 36533 نسمة بتكلفة 30 مليون جنيه .

محافظة الفيوم : عدد (26781) وصلة صرف صحى بعدد 11 قرية يستفيد منها 182014 نسمة بتكلفة 74 مليون جنيه .

محافظة بنى سويف : عدد (4854) وصلة صرف صحى بعدد 6 قرى يستفيد منها 50405 نسمة بتكلفة 14,6 مليون جنيه .

محافظة المنيا : عدد (18435) وصلة صرف صحى بعدد 7 قرى يستفيد منها 94155 نسمة بتكلفة 36,8 مليون جنيه .

محافظة أسيوط : عدد (14340) وصلة صرف صحى بعدد 7 قرى يستفيد منها 75239 نسمة بتكلفة 57,4 مليون جنيه .

محافظة سوهاج : عدد (15628) وصلة صرف صحى بعدد 9 قرى يستفيد منها 134440 نسمة بتكلفة 46,9 مليون جنيه .

محافظة قنا : عدد (8500) وصلة صرف صحى بعدد 10 قرى يستفيد منها 42500 نسمة بتكلفة 26,4 مليون جنيه .

محافظة الأقصر : عدد (7373) وصلة صرف صحى بعدد 3 قرى يستفيد منها 94507 نسمة بتكلفة 25,8 مليون جنيه .