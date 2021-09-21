44 مركزا لتلقي لقاح كورونا في محافظة المنوفية

أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، افتتاح 10 مراكز جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا، مشددا على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة حفاظا على حياة المترديين على مراكز تلقي اللقاح.

مراكز متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في المنوفية

وأضاف، وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجمالي عدد مراكز تلقي اللقاح في محافظة المنوفية بلغ 44 مركزا، فضلا عن بعض المراكز المتنقلة التي تجوب شوارع المدن لتسهيل حصول المواطنين على اللقاح وتجنب التكدس في المراكز الجديدة .

اتخاذ التدابير الوقائية أثناء تلقي لقاح كورونا

وأوضح، أنه تم التشديد على جميع مراكز تلقي اللقاح باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة حفاظا على حياة المواطنين، موجها الشكر للأطقم الطبية نظرا لدورهم الكبير في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء داخل مستشفيات العزل أو المستشفيات المركزية، وكذلك مراكز تلقي اللقاح المختلفة بمراكز ومدن المحافظة.

زيارات تفقدية لأقسام العزل والمستشفيات المركزية

علي صعيد متصل، يواصل الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وقيادات مديرية الصحة، المرور على جميع المستشفيات للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى على أكمل وجه، وكانت آخر تلك الزيارات لمستشفى الباجور للعزل للإطمئنان على انتظام العمل، فضلا عن التأكد من سلامة شبكة الأكسجين .

وأكد وكيل الوزارة خلال تفقده مستشفى الباجور للعزل الصحي، أنه سيواصل المرور على جميع المستشفيات على مدار الأسبوع وأيام العطلات للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى والتأكد من توافر الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية والعمل على تذليل كافة العقبات .