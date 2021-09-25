3 حرائق تضرب محافظة المنوفية.. والسيطرة عليها دون خسائر في الأرواح

شهدت محافظة المنوفية، خلال الساعات الماضية، 3 حرائق متفرقة، وجرى السيطرة عليها بمعرفة رجال الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، بعد الدفع بسيارات الإطفاء، دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بهم وتباشر النيابة التحقيقات.

حريق على شريط السكك الحديد بمنوف

نشب حريق في البوص بجوار شريط السكك الحديد بقرية الحامول بمركز منوف، حيث انتقلت فرق الحماية المدنية إلى موقع الحريق بعد وصول إخطار به وجري السيطرة عليه، كما انتقل بعض مسؤولي مجلس المدينة لمتابعة السيطرة على الحريق والاطمئنان على سلامة سير حركة القطارات.

ونشرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، بيانا جاء فيه، أنه جرى التنسيق وإيقاف القطار بشكل مؤقت وتأمين مروره، بعد أن تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأوضح البيان أنه لا توجد خسائر بشرية .

حريق محدود في شقة بمدينة شبين الكوم

ونشب حريق محدود في غرفة بإحدى الشقق السكنية في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وجرى السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح، خاصة أن الحريق نشب في شقة أعلى سنتر للدروس، ولم يتواجد طلاب في وقت الحريق.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من الحماية المدنية، يفيد بالسيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمدينة شبين الكوم، دون وجود إصابات من الأهالي، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق في مصنع كارتون بالسادات

نجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على حريق هائل نشب في مصنع للكرتون في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بعد الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء، واستمر الحريق لمدة 4 ساعات، وتمت السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

كان مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالسيطرة على حريق هائل في مصنع للكارتون في مدينة السادات، بعد تدخل الحماية المدنية والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجرى تحرير محضر بالحريق، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.