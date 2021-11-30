الصحة توجّه بتكثيف خدمات تنظيم الأسرة وتدرب 4000 رائدة ريفية

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بالإسراع وتكثيف الترويج لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، للوصول لأكبر عدد من السيدات وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية، كما وجّه بزيادة أعداد الرائدات الريفيات وتكثيف تدريبهن، لتحقيق المستهدف من الخدمات بالمرور على السيدات بالمنازل، حيث جرى إعداد وتدريب 4000 رائدة ريفية لتحقيق التوعية الصحية بالصحة الإنجابية، والتركيز على تغطية قرى حياة كريمة والقرى الأكثر فقرا والمناطق ذات المؤشرات المنخفضة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس بحسب بيان، لمتابعة سير العمل في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، ومؤشرات أداء التطوير والخدمات الطبية المقدمة، بحضور الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات قطاع السكان وتنظيم الأسرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير استمع خلال الاجتماع، إلى شرح مفصل من الدكتور حسام عباس، عن مؤشرات تحسين مستوى خدمات القطاع خلال 9 أشهر، بدءًا من يناير 2021 حتى سبتمبر 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ1.6 مليون سيدة خلال 9 أشهر

وأضاف أنّ الوزير اطّلع على آلية عمل الصحة الإنجابية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي تقوم على إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، حيث قدّم المشروع الخدمات لمليون و600 ألف سيدة في 9 أشهر، من خلال 772 قافلة طبية وندوات توعوية بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض، بـ 197 مستشفى تابع للوزارة وهيئة التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية، بجميع محافظات الجمهورية.

وتابع أنّ الوزير راجع الخدمات الطبية وبروتوكولات التعاون المبرمة بين وزارتي الصحة، والتعليم العالي، حيث تم مؤخرًا فتح 4 عيادات تقدم خدمات تنظيم الأسرة في جامعات «بنها، جنوب الوادي فرع أسوان، بني سويف، وقصر العيني»، ليصل إجمالي عدد العيادات التي تم افتتاحها لـ24 عيادة بمستشفيات الجامعات الحكومية، من أصل 25 جامعة حكومية، وجارٍ تجهيز عيادة تنظيم الأسرة بمستشفى جامعة كفر الشيخ وافتتاحها بنهاية 2021.

خدمات «2 كفاية»

وأوضح أنّ الوزير استمع لتفاصيل بروتوكولات التعاون بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتي تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعيادات مشروع "2" كفاية، البالغ عددها 65 عيادة، وخطط إمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعيادات الجمعيات الأهلية الأخرى، وعددها 470 جمعية أهلية.

وأشار إلى أنّ الوزير راجع التوسعات الجارية وأعمال التطوير بمراكز وعيادات تنظيم الأسرة، بالقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، حيث جرى منح شعار الجودة إلى 440 عيادة تقديم خدمات تنظيم الأسرة بـ20 محافظة، إضافة إلى الانتهاء من إعداد نظام إلكتروني، للسيدات المترددات على مراكز وعيادات تنظيم الأسرة LMIS – HMIS، ما يتيح الوصول لأكبر عدد من السيدات في القرى والمناطق النائية، كما يتيح تسجيل البيانات الشخصية للسيدات باستخدام الرقم القومي، ويساهم في التعرف على نوع وسيلة الحمل المستخدمة والمتابعة المجانية بشكل دوري، والذي سيتم تطبيقه بالفيوم خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى رفع كفاءة فرق العمل، من خلال تدريب 2500 طبيب، و5000 ممرضة، و3400 من فرق الخدمة المجتمعية، و600 من تخصصات أخرى، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

مخزون وسائل تنظيم الأسرة

ولفت عبدالغفار، إلى أنّ الوزير اطمئن على توافر وسائل تنظيم الأسرة الحديثة والمتنوعة لتلبية الاحتياجات بمنافذ تقديم الخدمة، وراجع المخزون الاستراتيجي من وسائل تنظيم الأسرة، طبقًا لتاريخ الصلاحية لكل وسيلة، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة 2030.