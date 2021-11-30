هل هناك علاقة بين الكافيين والإصابة بسرطان الثدي؟.. «الصحة» تجيب

كشفت وزارة الصحة عن بعض المعتقدات الخاطئة لدى المواطنين عامة والسيدات خاصة، حول تسبب الكافيين لمرض سرطان الثدي، إذ نشرت عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» منشور توعوي لحملة «100 مليون صحة»، قائلة: «لو كنتي من محبي الكافيين وعندك قلق بسبب شرب الكافيين وارتباطها بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي فلا يوجد أي علاقة ما بين شرب الكافيين والإصابة بسرطان الثدي».

جاء ذلك في خطة وزارة الصحة تجاه المجتمع، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة نحو بعد المعتقدات عن حقيقة وجود علاقة بين الكافيين وسرطان الثدي.

الخوف لدى السيدات يمنعهم من الكشف على سرطان الثدي

وأكدت «الصحة» أن المعتقدات الخاطئة تعد من أسباب خوف السيدات من الكشف والعلاج، الذي قد يؤدي إلى تأخر الحالة الصحية للوصول لحالة متأخرة من المرض، بسبب عدم معرفة السيدات بالمعلومة الصحيحة.

وأوضحت أن مبادرة صحة المرأة توفر للسيدات الكشف مجانًا على أورام الثدي، وكذلك العلاج مجانا، بأحدث البروتوكولات العالمية، مشيرة إلى أن المواعيد من9 صباحا إلى 3 مساء، كل يوم ما عدا الجمعة.

التخصصات المتاحة في مبادرة صحة المرأة

وأكدت الوزارة، أن مبادرة صحة المرأة التي توفرها الوزارة تشمل الكشف مجانا على «أورام الثدي- الضغط- السكر- السمنة والصحة الإنجابية»، وفقا لأحدث البروتوكولات العالمية، موضحة أن سرطان الثدي من السرطانات التي يمكن أن تصل فيها نسبة الشفاء إلى 95%، ولا تعود مرة أخرى إذ يجرى الكشف المبكر للمرض والعلاج الفعال المتوفر بمبادرة صحة المرأة، بالإضافة إلى الكشف الدوري الذي يحدث مرة كل سنة.