معابد الكرنك: البحيرة المقدسة كانت تستخدم في الاغتسال وتمثل أقدم هويس

مشهد رائع ضمن مشاهد احتفال «عيد الأوبت» جرى تقديمها في الحفل العالمي لافتتاح طريق الكباش، وهو عبارة عن لوحة مضيئة تمثل القمر ومسرح عائم داخل البحيرة المقدسة في معبد الكرنك شمال محافظة الأقصر، مع وجود العديد من الفتيات تغتسل في المياه في مشهد أبهر العالم أجمع.

وقال طيب غريب، مدير معابد الكرنك، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه جرى تنفيذ اللوحة وإعداد المسرح العائم داخل البحيرة بطول 12 مترا وعرض 8 أمتار، وهو أول مسرح عائم يتم تنفيذه داخل البحيرة المقدسة منذ 30 عاما، بالاشتراك مع أكثر من 30 عاملا و3 أوناش حيث استمر العمل داخله لقرابة الـ 15 يومًا.

البحيرة المقدسة أكبر بحيرة في تاريخ البشرية

وتابع مدير معابد الكرنك، قائلا: «أغلب المعابد الأثرية قديما كانت تتضمن بحيرة مقدسة لكن البحيرة الموجودة في معابد الكرنك شمال الأقصر تُعتبر هي الأفضل وهي أكبر وأضخم بحيرة في تاريخ البشرية بل وفي العالم أجمع، حيث يصل طولها لـ 130 مترا، وعرضها 80 مترا، بينما يصل عمق البحيرة إلى 6 أمتار، وهي مبطنة من الداخل بالحجارة بشكل كامل.

البحيرة المقدسة تمثل أقدم فكرة «هويس»

وأوضح «غريب» أن هناك وصلات مياه كانت تصل البحيرة بنهر النيل لسحب المياه فضلا عن مجموعة فتحات ما بين البحيرة ونهر النيل في أسفل أرضيات المعبد، تستخدم عند غلق وفتح المياه لوصولها إلى البحيرة تمثل فكرة «الهويس»، وهي فكرة مصرية قديمة، ويصل طول كل فتحة إلى حوالي 50 مترا، وعقب ملء البحيرة يتم غلق الفتحات وعقب انخفاض منسوب المياه يتم فتحها مرة أخرى.

البحيرة كانت تستعمل في الاغتسال والتطهير

ويضيف مدير معابد الكرنك، «يعود تاريخ إنشاء البحيرة المقدسة في معابد الكرنك إلى فترة الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث، كما تتضمن البحيرة أكثر من 11 سلما يتم استخدامها في النزول لمياه البحيرة، وتوافق وظائف البحيرة مع وظيفة البحيرات الرئيسية حيث كانت تُستعمل في الاغتسال والتطهر قبل بدء الصلوات وتقديم القرابين وتلاوة الصلوات والتعاويذ داخل أروقة المعبد المختلفة من قبل الكهنة.