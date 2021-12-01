أخبار البحر الأحمر.. فصل الكهرباء واعتماد سلامة المياه وحملات نظافة

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر عددا من الأحداث المهمة خلال الساعات الماضية، أهمها فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، وتسليم شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه لعدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة ومرسى علم، وفي مدينة سفاجا شنت أجهزة مجلس المدينة حملة نظافة ورفع مخلفات بعدة مناطق.

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أمس الثلاثاء، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة اعتبارا من اليوم الأربعاء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات وهي مناطق مستشفى النيل، لوست سيتى، جمال هلال، مرعى 1 ،2 ، مبارك 1 ،2، كما سيتم فصل التيار الكهربائى غدا الخميس عن عدة مناطق هي عمارة البرنس، محلات النورس، الشاطى رقم 5.

تسليم شهادات اعتماد سلامة ومأمونية المياه لعدد من فنادق الغردقة ومرسى علم

سلم المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه لعدد من الفنادق السياحية بالغردقة ومرسى علم، حيث التزمت الفنادق بجميع الإجراءات لإعداد خطة شهادة مأمونية المياه طبقا لدليل خطة سلامة ومأمونية المياه الصادر عن منظمة الصحة العالمية، بحضور ممثلي مديرية الصحة والإدارة العامة للبيئة بديوان عام المحافظة والإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة بالشركة القابضة بالشركة القابضة وفريق قطاع المعامل بشركة مياه البحر الأحمر.

حملة نظافة ورفع مخلفات بمناطق مدينة سفاجا

في مدينة سفاجا، شنت الأجهزة برئاسة اللواء ياسر شعبان، رئيس المدينة، حملة موسعة لرفع القمامة والمخلفات والتراكمات بشوارع المدينة، لمواجهة فيروس كورونا والاهتمام بحالة النظافة والتجميل، والمرور المستمر على الأماكن المخصصة لتجميع القمامة، والتراكمات والمخلفات وذلك بشوارع ‏منطقة الأشغال العسكرية والمنطقة الصناعية وشارع المدارس وموقف النقل الخفيف بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

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