«بدران»: الأطفال سفراء لنقل الفيروسات وتطعيمهم بات أمرا ضروريا

شدد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على أهمية تطعيم الأطفال باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إذ ذكر أن هذه الخطوة باتت ضرورية جدًا في كل العالم، حتى إن الصين بدأت في تطعيم الأطفال من سن 3 سنوات، كون هناك آلاف المتحورات الجديدة، وهناك متغيرات جديدة أصبحت تُصيب الأطفال، حتى متغير «أوميكرون» الذي ظهر في جنوب أفريقيا، كونه يُصيب الأطفال والمراهقين بنسب أكثر، كما أن متحور «دلتا» أيضا يُصيب الأطفال بنسب أكبر، وهذا واضح للغاية في دول الاتحاد الأوروبي.

غرف العناية المركزة في دول أوروبا أصبح بها أطفال

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إم بي سي مصر»، أن غرف العناية المركزة في دول أوروبا أصبح بها أطفال وكذلك غرف الإنعاش، فحتى وإن كانت مناعة الأطفال جيدة أو أن المضاعفات التي تأتي لهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا قليلة، لكن يُعتبر الأطفال سفراء لنقل الفيروسات في المجتمع، «بياخد الفيروس من المدرسة أو الشارع ويدخله في البيت ، ويعدي جدته، ودي حصلت في أوروبا، فيه ناس كبيرة في السن عمرها ما خرجت من البيت منذ سنوات ورغم ذلك أصيبت بالفيروس من أحفادها، كانوا الأحفاد بيسلموا عليهم ويقبلوهم».

الأطفال تسببوا في وفاة مسنين لم يخرجوا من المنزل

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن الأطفال تسببوا في وفاة مسنين لم يخرجوا من المنزل منذ فترات طويلة بسبب نقل الفيروس لهم، «لازم نطعم الأطفال مش بس لحمايتهم بل لحماية المجتمع، والتطعيم يمنع حاجة الأطفال حال إصابتهم بكورونا من الدخول للمستشفيات أو ظهور مضاعفات كثيرة أو الحاجة لجهاز تنفس صناعي أو الحاجة لأكسجين ومن ثم تقليل عدد الوفيات»، موضحًأ أن هناك تحالفا كبيرا جدًا بين الأمراض المزمنة وفيروس كورونا، خاصة السكر والضغط المرتفع وأمراض القلب وبعض العيوب الخلقية وأمراض أخرى وراثية».

10% من أطفال العالم يعانون من الربو الشعبي

وأشار إلى أن هناك أطفالا مصابين بأمراض مزمنة مثل مرض الربو، فـ 10% من أطفال العالم يعانون من الربو الشعبي، وعدد كبير منهم في الولايات المتحدة الأمريكية، «التطعيم ده يحمي من المضاعفات ويحقق مناعة مجتمعية»، إذ إن فيروس كورونا تسبب في وفاة 5 ملايين شخص حول العالم، لأننا لم نصل للمناعة المجتمعية إلى الآن، وكي نصل لهذه المناعة كان من المفترض أن يُصاب 80% من سكان العالم بفيروس كورونا الذي ظهر في ووهان، أو تطعيم 70% من اللقاحات المضادة للفيروس، «منظمة الصحة العالمية امبارح قالت يا ريت ننتهي من تطعيم 40% من سكان العالم قبل نهاية العام من أجل اتقاء شر دلتا وأوميكرون».