أخبار المنيا اليوم.. منع دخول غير المطعمين للمصالح الحكومية وحملات مفاجئة

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وأعلن بدء تطبيق قرار منع المواطنين غير المطعمين بقاح كورونا من دخول المصالح الحكومية، كما أعلن عن تركيب ماكينات صرف آلي بعدد من القرى، وصرف الأسمدة الزراعية للفلاحين بالبطاقات الورقية لحين استخراج الكروت الذكية، بينما حررت مديرية التموين محاضر نقص وزن لمخابز بلدية.

ونرصد في التقرير التالي أبرز الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا على مدار الـ24 ساعة الماضية.

منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا للمصالح الحكومية

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه سيتم تطبيق التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بعدم السماح لأي مواطن من دخول المصالح الحكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد التأكد من حصوله على لقاح فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة الفرد والمجتمع في ظل توافر اللقاحات بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، أن مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، من الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وتعد أجندة وطنية تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة، وتستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية المتوازنة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موجها بسرعة إنهاء أي عقبات تواجه مشروعات حياة كريمة التي تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع داخل 5 مراكز بالمحافظة.

تركيب 70 ماكينة صرف آلي بقرى المنيا

كما أعلن اللواء أسامة القاضي، عن تركيب 40 ماكينة صراف آلي تابعة للبريد المصري بقرى المحافظة، و30 ماكينة تابعة للبنك الزراعي بقرى المراكز التسع، كما أعلن موافقته على صرف 50% من حصة الأسمدة المقررة لأصحاب الكروت الذكية و50% من الحصة المقررة للبطاقات الورقية، لحين استخراج الكروت الذكية لجميع الفلاحين، استجابة لشكاوى عدد من المزارعين بتضررهم من عدم صرف حصص السماد.

من جانبه، أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، عن تحرير 64 مخالفة لأصحاب المخابز البلدية تنوعت ما بين نقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم استخراج شهادات صحية للعاملين، وذلك خلال حملات رقابية وتفتيشية استهدفت عدد من مراكز المحافظة.