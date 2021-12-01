وزير الرياضة يوافق على إطلاق فوجا جديدا بقطار الشباب لأسوان

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على إطلاق الفوج السابع لرحلات قطار الشباب «الأقصر وأسوان»، التي تنظمها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، برئاسة نجوى صلاح، وكيل أول وزارة الشباب، وأعلنت الوزارة فتح باب الاشتراك برحلة قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان الفوج السابع، خلال الفترة من 10 إلى 17/ 12/ 2021.

نجوى صلاح: الإقامة في فنادق عائمة 5 نجوم بأسوان

وقالت نجوى صلاح،في تصريحات صحفية ، إن الجديد هذا العام في رحلات قطار الشباب للأقصر وأسوان، أن الإقامة ستكون بالمدينة الشبابية بالأقصر، وبالفنادق العائمة خمس نجوم بأسوان، على أن يكون الحجز والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة (https://www.emys.app/youth/youth_train)

40 عاما الحد الأقصى لسن المشاركين في الرحلات

وأضافت «صلاح»، أن أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في الراغبين في المشاركة برحلة الفوج السابع لقطار الشباب الأقصر وأسوان على النحو التالي:

- السن من 18 حتى 40 سنة، ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائياً أو أسر.

- التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر - رمسيس بالقاهرة 3:30 عصر الجمعة الموافق 10 /12 /2021.

- تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

طريقة الحجز وتكلفة الرحلة

- الحجز الأولي عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، ولا يعتبر الحجز نهائياً إلا بعد السداد بالمديرية.

- قيمة الاشتراك (1000) جنيه للفرد الواحد، تسدد بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك بأسبقية الحضور للمديرية وليس بأسبقية التسجيل على الموقع.

- الإقامة بالمدينة الشبابية بالأقصر وبالفنادق العائمة ٥ نجوم بأسوان.

- التوريد بالمديريات من الأحد إلى الخميس مع استبعاد الأعياد والعطلات الرسمية.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

- اللياقة الطبية مسئولية شخصية للمشارك في الرحلة.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة أو التوزيع بالقطار (رقم العربة ورقم المقعد) طبقاً للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة.

- ارتداء الكمامة الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الرحلة.

- عدم التدخين نهائيا في أماكن الإقامة أو المزارات أو وسائل الانتقال.

- أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات أو وجود مخالفات أو قضايا أمنية سيتم مغادرة المخالف فوراً على نفقته وبمعرفته وعدم استكماله الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.