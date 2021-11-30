وزير الإنتاج الحربي يزور جناح «كوكريل» البلچيكية ضمن فعاليات «EDEX 2021»

قام المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة، بزيارة جناح شركة كوكريل البلجيكية، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2021، والذي يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021، في مركز المنارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورحب ممثلو الشركة البلجيكية بوزير الدولة للإنتاج الحربي والوفد المرافق له، وقاموا بإجراء عرضا تقديميا عن مجالات عمل الشركة، والتي تقوم بتصميم وتصنيع المدافع والأبراج المتطورة للدبابات والمركبات المدرعة، كما تعمل الشركة باستمرار على تطوير منتجاتها لتحقيق متطلبات عملائها طبقاً لأحدث التكنولوجيات.

التعاون بين شركة كوكريل وشركات الإنتاج الحربي

وأعرب ممثلو الشركة عن تطلعهم لأن يكون لهذا اللقاء دوراً هاماً في فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركة «كوكريل» وشركات الإنتاج الحربي، نظراً لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة، وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر.

وعقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى والوفد المرافق له، بجولة تفقدية بجناح الشركة، واستمع الوزير خلالها لشرح مدير الشركة حول مواصفات أهم المنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها، كما استعرض أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة، كما تم مناقشة عدد من مجالات التصنيع المختلفة التي يمكن التعاون المشترك فيها وتبادل الزيارات الفنية بين المختصين لتحديد أوجه التعاون بشكل دقيق.

توطين أحدث التكنولوجيات حول العالم داخل شركات «الإنتاج الحربي»

في نهاية الجولة، أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن اهتمام الوزير «مرسي» بالإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لكافة الشركات المشاركة بالمعرض، يأتي بهدف التعرف على أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات والعمل على توطينها داخل الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.